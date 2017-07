Balneário Rincão, no Sul do Estado, se prepara para receber centenas de visitantes na 22ª edição da Festa da Tainha. Entre as novidades para este ano estão os shows nacionais e o novo local, que agora fica na entrada da cidade, com estrutura ampliada. O símbolo da festa, a tainha, vai ser apresentado de diferentes formas pelos 14 restaurantes envolvidos, além de uma opção mais popular, no valor de R$ 20.

Na quinta-feira, a praça de alimentação começa a servir às 11h30min, com pratos à base da peixe. À tarde a programação cultural se estende até a abertura oficial da festa, às 21h, no pavilhão de expositores. Na sequência, Brenno e Edu abrem os trabalhos na Arena de Shows, que fica ao lado, e Tchê Barbaridade encerra a noite com show gratuito.

No segundo dia de festa, a expectativa é em torno do show de Michel Teló, às 23h30min, com passaporte para assistir todas as apresentações a partir de R$ 60. Antes, Yonara & Jardel fazem o aquecimento, na Arena de Shows. Nos pavilhões a programação gratuita ocorre durante todo o dia, assim como no sábado. À noite, Léo Jr. & Bruno abrem o show nacional de Fernando & Sorocaba, também na arena. Os ingressos podem ser comprados online.

No dia de encerramento, a criançada vai se divertir com o espetáculo Frozen, além de apresentações de música e dança. Às 18h, Neguinho & Emanuel recebem os visitantes na Arena de Shows, e para fechar a programação, Felipe Duran se apresenta às 19h30min.

Novo local e tainha a preço popular

Segundo a organização da festa, a estrutura mudou de local para uma área mais ampla, além de ficar logo na entrada da cidade e na avenida principal, a Leoberto Leal. O estádio municipal, ao lado, também será utilizado para receber os visitantes. A outra novidade, o prato a preço único de R$ 20, vai servir uma porção de tainha acompanhada de pirão, arroz, fritas e salada. A intenção é oferecer opções para todos os bolsos, em uma festa da gastronomia e valorização do pescador artesanal.



