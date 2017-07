Uma festa em que todos dançam coletivamente o mesmo passinho, comandados por um coreógrafo - essa é a proposta do charme, baile embalado pela black music que foi bastante popular nos anos 1980 e 1990. Para recriar a atmosfera das festas épicas que rolavam na sede da Embaixada Copa Lord e no Morro do 25, na Capital catarinense, um grupo de amigos se reuniu para criar o Baile Charme, cuja segunda edição será nesta sexta (14), no Lira Tênis Clube.

— Tem a ver com ideais, com empoderamento, e nasceu de uma carência. Não tinha mais e a gente decidiu fazer. É feito por pessoas que fizeram parte desse meio nas antigas. Foi uma coisa que foi se perdendo. Não teve mais aquele movimento do passinho, que faz com que as pessoas se envolvam e dancem. Não tinha mais essa magia que o ritmo tem. E a gente não sabia que tinha tanto público, foi uma surpresa — conta Edsoul, repórter da RBS TV e um dos que estão por trás da organização do baile.

A trilha sonora parte do r&b e transita pelo funk, soul, blues, hip hop e samba rock, com artistas como R. Kelly, Montell Jordan, Naughty By Nature, Jaheim, além de Jamiroquai, The Roots, Tim Maia, Black Rio, entre outros clássicos. A ideia, aliás, é que a maioria das músicas sejam old school, mas também terá espaço para sons mais recentes.

— A gente não trabalha com setlist, é tudo na hora da emoção, como se trabalhava antigamente. Tocamos com toca-discos, mesmo, e vamos sentindo a pista. É muito swingada e tem uma versatilidade muito grande — explica o Dj Monkey, que toca na festa junto com o Dj Beats.

Léo Cunha, professor de dança e Mc da festa, vai comandar o passinho para que o público - apelidado carinhosamente de "charmeiro" - dance junto na mesma sintonia. A coreografia embalada pelo sensual R&B é uma das principais características do baile, que surgiu na zona Norte carioca e depois se espalhou pelo Brasil.

— Minha primeira balada foi no 25, aos 11 anos. Tocava música lenta e a galera que queria azarar ficava na expectativa, porque a luz negra ia acendendo aos poucos, precisava aquecer. É um momento de reencontro, tu vê muita gente que curtia e ensinou pro filho, tu vê famílias inteiras, e o que é mais massa, o baile todo sincronizado, dançando no mesmo passinho. É o bicho — empolga-se Edsoul.

Agende-se

Baile Charme

Quando: sexta-feira (14), às 22h

Onde: Lira Tênis Clube (Rua Felipe Schmidt, 636, Centro, Florianópolis)

Quanto: R$ 25 1º lote, à venda nas lojas Óticas Diniz do Centro (ruas Felipe Schmidt, Jerônimo Coelho e Conselheiro Mafra), e na Academia Better You (rua Padre Roma)

