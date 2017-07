Trono agora é ocupado pela ardilosa rainha Cersei Foto: HBO / Divulgação

Neste domingo (16), estreia a sétima temporada da série Game of Thrones, na HBO, às 22h. Para quem não tem TV por assinatura ou quer assistir à penúltima temporada da série em grupo, alguns bares da Grande Florianópolis irão exibir o episódio. Confira:

Bits Pub

O bar nerd vai cobrar umataxa de R$ 20 ou consumo de R$ 30 para quem quiser assistir à estreia no local.

Endereço: Rua Lauro Linhares, 897, Trindade, Florianópolis

Lona

Na Lona, espaço criativo no Estreito, também vai ter transmissão. A partir das 16h, haverá música, bebidas e comidinhas. Depois das 20h, começa a programação voltada para os fãs da série, com exibição do último episódio da sexta temporada, mini vídeos com resumos da série, palestras e a exibição do episódio inédito. A entrada é gratuita.



Palestras:

Game of Thrones em números, com números impressionantes sobre a série mais premiada de todos os tempos por Chico Veiga Salgado.



A grande conspitação dos Meistres, com o analista de marketing Felipe Zuri. É possível a história de Westeros ter sido manipulada? Os Meistres foram os responsáveis pelo fim da dinastia Targaryen? Esses e outros pontos serão debatidos.

Endereço: Rua Fúlvio Aduci, 534, Estreito, Florianópolis

Mais informações pela página do evento no Facebook.

Koxixos

Até o tradicional point na Beira-mar entrou na onda e vai transmitir a estréia da sétima temporada de GOT, a partir das 21h30min. A entrada é gratuita e o bar fornecerá pipoca free aos clientes.

Endereço: Avenida Gov. Irineu Bornhausen, s/n, Agronômica, Florianópolis

Roast 66

O bar de São José também vai exibir o primeiro episódio da sétima temporada. A entrada custa R$ 10 ou um sanduíche do cardápio. Os portões serão fechados às 21h55min e só serão reabertos no final do episódio. Para quem for, a dica é adiantar os pedidos: as comandas para cozinha serão tiradas até as 21h30min, haverá um recesso até o final do episódio e as comidas voltarão a ser servidas às 23h10min.

Endereço: Rua Luiz Fagundes, 173, Praia Comprida, São José

Mais informações pela página do evento no Facebook.

Vale lembrar que o canal HBO vai estar com o sinal aberto para a exibição do primeiro episódio junto às operadoras NET, Claro, Oi, Sky e Vivo.

