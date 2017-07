O casamento não deu certo, mas Jennifer Lopez voltou com Marc Anthony somente em seu novo clipe. A cantora liberou nesta terça-feira (11) o seu novo single Ni Tú Ni Yo, que começa com ela sentada à mesa quando Marc Anthony entra para cumprimentá-la.

O cantor abraça a ex-esposa e a elogia antes de mostrar uma fotografia na qual, por todo o vídeo, mostra imagens glamourosas da artista posando em diversos cenários. A faixa, conduzida pela batida de reggaeton, também credita Marc Anthony, colaborador frequente dos trabalhos da americana antes e durante casamento, como compositor.

JLo lançou Ni Tú Ni Yo na semana passada durante o show anual da Macy's pelo feriado de 4 de julho, em Nova York. A música é a primeira faixa de Por Primera Vez, que será lançado em 29 de setembro, e marca o segundo álbum da cantora bilíngue em espanhol desde o CD de 2007, Como Ama Una Mujer.

Jennifer Lopez se tornou uma estrela internacional nos anos 1990 por seus hits dançantes com toques de R&B como If You Had My Love, Waiting for Tonight e I'm Real.

Mesmo com uma legião de fãs fiéis, o seu último álbum, A.K.A, lançado em 2014, não se saiu tão bem em termos comerciais como os anteriores.

JLo, de 47 anos, se casou em 2004 com Anthony, o astro nova-iorquino da salsa com descendência porto-riquenha, de 48 anos, mantiveram a relação por 10 anos e tiveram gêmeos em 2008.

