O primeiro filme de Leandra Leal na direção, o documentário Divinas Divas, chega à Santa Catarina nesta quinta-feira. Confira entrevista com a diretora:

Para além da ligação das personagens com o teatro de sua família, o que mais lhe motivou a fazer esse documentário?

A história de vida de cada uma. A relação que elas têm com o ofício. É um documentário que fala muito também do meu amor pelo meu ofício, e eu acho que o que elas têm com o fazer artístico muito bonito. E a história da vida delas é de coragem, de pioneirismo.



Quais foram as maiores dificuldades para rodar o filme?

Principalmente a de produção do documentário. A gente teve muita dificuldade que as empresas investissem. Começamos com o investimento do Canal Brasil e depois fizemos um crowdfunding e em seguida ganhamos um edital do Ministério da Cultura. Outra dificuldade foi a de montagem do processo, porque tínhamos muitas horas de material e eram oito personagens, então foi muito difícil encontrar o equilíbrio entre as oito personagens e ao mesmo tempo montar um mosaico geracional com contexto histórico e deixar transparente a minha relação com elas.



A temática e o envolvimento pessoal das realizadoras com o tema de seus documentários, ambas colocando-se em primeira pessoa na narração do filme, aproxima Divinas Divas de Dzi Croquettes. Você concorda?

Acho que sim, porque são filmes que falam sobre um grupo de artistas, ela também é filha de artista (a codiretora e atriz Tatiana Issa, filha do cenógrafo Américo Issa), então acho que tem semelhanças. As divinas são contemporâneas às Dzi Croquettes, mas elas são anteriores. Começaram antes deles e têm o diferencial de estarem em cena até hoje com o mesmo espetáculo, nos dando a possibilidade de ter imagens desse espetáculo, do show, atuais. O filme Dzi Croquettes tem um material de arquivo incrível, mas acho que essa é uma diferença entre os dois.



O filme destaca o pioneirismo e a audácia dessas travestis, que abriram espaço para um gênero teatral singular no país, alcançando sucesso e mesmo aceitação social, em certa medida.Elas eram fãs do teatro de revista das vedetes e, quando o teatro de revista começou a entrar em decadência, elas entraram em cena e fizeram espetáculos de muito sucesso e prestígio. Nos anos 1960 ainda a palavra travesti era algo de muita curiosidade, era algo misterioso. O público não tinha o preconceito que tem hoje, e então era até meio contraditório, por causa da ditadura. Hoje em dia, era para artistas trans terem mais espaço na mídia do que naquela época.





A Marquesa participou ou não da nova apresentação do espetáculo Divinas Divas? Ela conseguiu assistir ao filme concluído?

Infelizmente, a Marquesa não assistiu ao filme pronto, mas ela participou do espetáculo que a gente registrou no filme e também da temporada desse espetáculo.



Qual é a lição e o legado que as personagens do filme deixaram em termos artísticos e comportamentais?

O legado é aquele de ser aquilo que você é de verdade, em cena e fora de cena.



Ainda existe espaço no Brasil para a arte cultivada pelas personagens?

Sim, a geração delas é muito específica, elas são representantes de uma tradição específica. Hoje em dia você tem uma leva de artistas que estão aí fazendo sucesso e que são diferentes dela, mas são uma nova geração mesmo, por isso são diferentes.



Quais são seus próximos projetos como atriz e diretora?

Como atriz, os próximos projetos que vou lançar são os filmes Love Film Festival, em julho, e Bingo: O Rei das Manhãs, em agosto. Como diretora, não tenho nenhum projeto que possa falar agora, porque estou dedicada ao lançamento do Divinas Divas.



