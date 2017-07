As emissoras de rádio públicas da Malásia deixaram de reproduzir o sucesso do momento, Despacito, no país de maioria muçulmana, anunciou um ministro, depois de críticas de pessoas que consideram a música anti-islâmica, já que teria muitas insinuações sexuais.

Salleh Said Keruak, ministro da Comunicação, disse que seu ministério recebeu inúmeras queixas sobre a música, que é sucesso internacional. Ele disse esperar que as emissoras privadas e os canais de tv também sigam o exemplo.

Despacito virou viral depois de seu lançamento em janeiro e ficou ainda mais popular em abril depois que o astro canadense da música popo Justin Bieber apareceu em um remix.

A canção do porto-riquenho Luis Fonsi foi declarada na quarta-feira a mais reproduzida em "streaming" em todo mundo.

