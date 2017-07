"Atestado da Loucura" terá 40 obras de Paulo Gaiad, morto em 2016 Foto: Roberto Scola / Agencia RBS

No dia 19 de julho, o Museu da Arte de Santa Catarina abre a exposição Atestado da Loucura, com obras do artista plástico Paulo Gaiad, e a segunda edição do Projeto Claraboia, com ocupação do grupo de dança contemporânea Cena 11. A visitação vai até o dia 1º de outubro.

Com cerca de 40 obras, Atestado da Loucura apresenta trabalhos feitos pelo artista em diferentes períodos da carreira, reunidos no ateliê onde ele viveu nos últimos 30 anos. Entre maio e junho deste ano, a equipe do Masc e profissionais contratados fizeram um trabalho de recuperação de cerca de 20 das 40 obras, que estavam afetadas por cupins e traças.

Paulista radicado em Florianópolis desde os anos 1980, Gaiad faleceu em outubro de 2016, aos 63 anos, deixando um legado de mais de 200 obras. A exposição tem curadoria assinada pelo também administrador do museu, Josué Mattos, e pela curadora adjunta Édina de Marco.

— Nós trabalhamos exclusivamente com o que chamamos de fundo de ateliê, com as obras que ele deixou. Reconhecemos uma produção muito fértil de 2005, em função da pesquisa que ele fez com a obra Elogia da Loucura, de Erasmo de Rotterdam, que acabou dando título à série. Essa ideia de atestar algo que não é necessariamente reconhecido, fruto de uma experiência relativa que é indicar a loucura do outro a partir de um certo padrão de sanidade, pareceu um gesto curioso e por isso resolvemos trazer isso à tona — explica Mattos.

Um seminário, com a presença de pesquisadores de diferentes partes do Brasil, está previsto para outubro deste ano, finalizando um ciclo de debates iniciado por instituições como a Fundação Badesc, o Museu Victor Meirelles, o Museu de Escola Catarinense e a UDESC como forma de homenagear o artista um ano após sua morte.

Cena 11 Foto: Cristiano Prim / Divulgação

Projeto Claraboia

No mesmo dia, o Masc recebe a segunda edição do Claraboia, projeto de comissionamento a artistas contemporâneos e espaço voltado para experiências transdisciplinares que estreou em maio com a Máquina Orquestra, dos artistas Roberto Freitas, O Grivo e Marcelo Comparini. Desta vez, a ocupação será feita pelo grupo de dança contemporânea Cena 11.



— O Cena 11 tem performances muito visuais e metafóricas, e o que nos interessa é essa ambientação que eles conseguem imprimir em todos os projetos. Fazer valer a ideia de que é um grupo como poucos, que trabalha assuntos ligados à presença, ao corpo, à queda, e que isso será ocupado, apresentado nesse espaço de experimentação e implicação do artista com o público e com a comunidade — explica o administrador do +Masc.

Os artistas vão concentrar elementos que permeiam a trajetória da companhia em um espaço cuja vocação é tornar público o processo do grupo e explorar a condição experimental da arte.

O Masc ainda segue com duas outras exposições abertas à visitação: Palavra em Movimento, de Arnaldo Antunes, que foi prorrogada até 3 de setembro; e Umas e Outros, com fotografias e vídeos do acervo do Museu, que segue até 8 de outubro.

Agende-se

Exposição Atestado da Loucura de Paulo Gaiad e 2ª edição do Projeto Claraboia com Grupo Cena 11

Quando: Abertura no dia 19/07, às 19h30 e visitação até 1º/10, de terça-feira a domingo, das 10h às 21h

Onde: Sala Harry Laus do Museu de Arte de Santa Catarina (MASC) - Localizado no Centro Integrado de Cultura - CIC (Avenida Gov. Irineu Bornhausen, 5600, Agronômica, Florianópolis)

Quanto: Entrada gratuita

