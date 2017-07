Boas sacadas, tiradas hilárias, vídeos engraçados e, claro, evangelização e mensagens filosóficas são a matéria-prima de um dos melhores perfis brasileiros do Twitter. Estamos falando dele mesmo, Fábio de Melo, o padre mais pop da internet. Com mais de 3,2 milhões de seguidores só na rede social, ele diverte o público com seu bom humor e piadas sobre notícias, fotos e vídeos que circulam na internet.

Para marcar o show do padre em Florianópolis, que será neste sábado, a partir das 18h, no Stage Music Park, separamos alguns de seus melhores posts recentes no Twitter. Confira!

Ele é gente como a gente e reclama do cansaço o tempo todo:



Sim, reclamarei mesmo. E sei que poderei contar com o apoio solidário de 98% dos sócios deste site. https://t.co/YNr18OZB2v — Snap: fabiodemelo3 (@pefabiodemelo) 8 de julho de 2017

Mas também, assim não dá para te defender, padre:



A pessoa olha o WhatsApp, corre no Instagram, vê o Twitter, e-mail, vai na outra rede, e depois faz tudo de novo. Até o dia amanhecer. — Snap: fabiodemelo3 (@pefabiodemelo) 6 de maio de 2017

Ele REALMENTE tem problemas com acordar cedo:

Só um pedido aos felizões/bem dispostos/efusivos/comunicativos: respeitem quem dormiu pouco. — Snap: fabiodemelo3 (@pefabiodemelo) 13 de abril de 2017

E aquela soneira básica depois do almoço:



Termino de almoçar e imediatamente tenho a sensação de que a minha disposição sofreu um golpe de machado. — Snap: fabiodemelo3 (@pefabiodemelo) 9 de março de 2017

Ele é expert em analisar as expressões que todo mundo fala sem pensar:

Alguém precisa esclarecer à comunidade humana que a expressão "guardar num potinho" não é carinhosa. Isso é intenção de matar por asfixia. — Snap: fabiodemelo3 (@pefabiodemelo) 5 de julho de 2017

E mesmo sendo um padre, às vezes ele perde a fé. Na humanidade!



Vejo este episódio e passo admirar ainda mais a sociedade canina que eu tenho em casa. pic.twitter.com/VmFfd7SsER — Snap: fabiodemelo3 (@pefabiodemelo) 3 de março de 2017

Sem falar que ele deve ter uma pastinha no computador com os melhores vídeos da web:

Crianças criativas, dando voz ao lúdico, distantes de computadores e smartphones. pic.twitter.com/mXGZchwpqQ — Snap: fabiodemelo3 (@pefabiodemelo) 21 de junho de 2017

E outra só com os melhores vídeos de cães e gatos, vale ressaltar:

Nunca imponha aos seus amigos o vídeo do seu casamento após o almoço. pic.twitter.com/lLRSssc8KS — Snap: fabiodemelo3 (@pefabiodemelo) 2 de junho de 2017

Ele ainda é amigo de outro ícone do Twitter brasileiro, Evaristo Costa, o que rende interações ótimas:



Hj eu fui visitar o nobre correligionário @evaristocosta

Mostrou-me os bastidores do JH e ao final fizemos uma fotografia na bancada. pic.twitter.com/5b74f8nzQ7 — Snap: fabiodemelo3 (@pefabiodemelo) 7 de abril de 2017



Mas, no meio de tanta zoeira, é claro que tem espaço para as belas reflexões do padre, daquelas que valem salvar e mandar para o grupo da família no WhatsApp:



Deus abençoe o rolê!

Agende-se

Fábio de Melo apresenta turnê A Estrada Sou Eu

Quando: sábado (15), a partir das 18h

Onde: Stage Music Park (Rodovia Jornalista Maurício Sirotsky Sobrinho, 2500

Jurerê, Florianópolis)

Quanto: a partir de R$ 50, à venda no site Blueticket. Desconto de 30% para sócio e acompanhante do Clube do Assinante na compra do ingresso antecipado



