Nesta semana, a agenda cultural de Santa Catarina tem shows nacionais, festival de música eletrônica, peças teatrais, exposições e feiras.

Confira uma seleção de eventos pelo Estado:

FLORIANÓPOLIS

Padre Fábio de Melo

Foto: Divulgação / Divulgação

Muito além de apenas um queridinho das redes sociais, o padre é poeta, escritor, professor, apresentador e também, claro, compositor e cantor. E é para cantar, no show A Estrada Sou Eu, que ele estará em Florianópolis neste sábado.

Quando: sábado (15), a partir das 18h

Onde: Stage Music Park (Rodovia Jornalista Maurício Sirotsky Sobrinho, 2500

Jurerê)

Quanto: a partir de R$ 50, à venda no site Blueticket. Desconto de 30% para sócio e acompanhante do Clube do Assinante na compra do ingresso antecipado.

Sandy

Foto: Instagram / Reprodução

Com a turnê Meu Canto, que veio à Capital no ano passado, a cantora volta a se apresentar no auditório da UFSC.

Quando: domingo (16), às 21h

Onde: Centro de Cultura e Eventos da UFSC (Campus Reitor João David Ferreira Lima, s/n, Trindade)

Quanto: a partir de R$ 170 (2º lote), à venda no site Blueticket.

Espetáculo Ocupando Meu Lugar

Foto: Jaque Moraes / Divulgação



Através da dança contemporânea, Ocupando meu lugar ilustra e reflete sobre os sentimentos de pertencimento, equilíbrio e ordem do ser humano.

Quando: quarta-feira (12), às 20h30

Onde: Teatro Ademir Rosa - CIC (Avenida Governador Irineu Bornhausen, 5600 Agronômica)

Quanto: R$ 30, à venda na bilheteria do CIC.

CAMBORIÚ

Winter Music Festival

A revista House MAG, especializada em música eletrônica, comemora dez anos com uma grande balada: quatro pistas e dezenas de atrações brasileiras e internacionais.

Quando: sábado (15), a partir das 22h

Onde: Green Valley (Rua Antônio Lopes Gonçalves Bastos, 1083)

Quanto: a partir de R$ 45 (feminino) e R$ 65 (masculino), à venda no site Ingresso Nacional. Desconto de 15% para sócio do Clube do Assinante na compra do ingresso antecipado.

ITAJAÍ

Exposição Nemesis





Foto: Luiz Felipe Flores Weter / Reprodução

Luiz Felipe Flores Weter, de 16 anos, aluno do 1º ano do ensino médio do Colégio de Aplicação da Univali (CAU) escreve e ilustra graphic novels (romances gráficos). Cerca de 30 obras suas estarão em exposição até o dia 31 deste mês na Biblioteca Central da Univali.



Quando: a partir de terça-feira (11), às 18h

Onde: Rampa da Biblioteca Central da Univali (R. Uruguai, 458, Centro)

Quanto: gratuito.



LUIZ ALVES

24ª Festa Nacional da Cachaça e 26ª Festa da Banana

A cidade do Vale do Itajaí vai passar o fim de semana celebrando dois de seus produtos de mais destaque: a cachaça e a banana. Na programação, shows sertanejos de Rodrigo Valentim, Dany & Rafa e Antony & Gabriel.

Quando: sexta-feira (14) à domingo (16)

Onde: Crisóstomo Gesser, 315, Vila do Salto

Quanto: acesso ao pavilhão de shows: R$ 25, à venda no site TicketMais. O restante do evento é gratuito.

JOINVILLE

Inimigos da HP

O grupo paulista continua na ativa cantando seus antigos sucessos. Desta vez, eles se apresentam em Joinville na festa Pagodinho de Sábado.

Quando: sábado (15), às 22h

Onde: Fábrica Otto (Avenida Santos Dumont, s/n, Distrito Industrial)

Quanto: a partir de R$30 (masculino) e R$ 20 (feminino). À venda nos locais autorizados.

