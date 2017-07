Estão abertas até o dia 12 de agosto as inscrições para o Prêmio Aliança Francesa de Arte Contemporânea. O concurso já está na quarta edição e tem o propósito de dar visibilidade e contribuir para a profissionalização dos artistas de Santa Catarina. Este ano, o projeto busca artistas em início de carreira, de todas as idades. A novidade em 2017 é o prêmio para quem for selecionado em primeiro lugar: o período da residência artística na França foi ampliado de um para dois meses.

Desde a primeira edição, em 2014, o número de artistas inscritos cresceu, assim como a qualidade dos trabalhos. Hoje, o projeto já se consolidou como importante prêmio e curador da arte contemporânea catarinense.

Como se inscrever

As inscrições devem ser feitas pelo site da Aliança Francesa de Florianópolis até 12 de agosto. A pré-seleção será entre 20 a 27 de agosto e os pré-selecionados deverão entregar as obras entre os dias 2 e 7 de setembro.

Os artistas classificados participam da exposição coletiva do prêmio, a partir de 2 de outubro na sala Lindolf Bell, no Centro Integrado de Cultura (CIC), em Florianópolis. Os três vencedores serão anunciados na abertura da mostra. O primeiro lugar será premiado com residência artística durante dois meses na Cité Internacionale des Arts em Paris (mediante aprovação da instituição), além de alojamento, ajuda de custo e curso de um semestre na Aliança Francesa Florianópolis. O segundo lugar ganha curso equivalente a três semestres de francês e o terceiro colocado, dois semestres de curso de francês na Aliança Francesa Florianópolis.



Leita também

Masc recebe exposição de Paulo Gaiad e ocupação do grupo de dança contemporânea Cena 11

Reproduções das cartas entre Fritz Müller e Charles Darwin estão em exposição em Florianópolis