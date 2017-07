Rosamaria Murtinho, ao centro, vive a personagem principal Dona Flávia Foto: Yasmine Holanda Fiorini / Agência RBS

Em cartaz na Capital catarinense neste fim de semana, Dorotéia, de Nelson Rodrigues, conta a história de três viúvas, puritanas e avessas à beleza e ao sexo, que têm uma maldição de família que faz com que sejam condenadas a ter um defeito de visão que as impede de ver qualquer homem e as faz sofrer de uma náusea na noite de núpcias – único sinal de contato masculino que teriam em toda vida.

Certo dia, elas recebem a visita da bela prima Dorotéia (vivida pela atriz Letícia Spiller). Arrependida dos pecados que cometeu quando prostituta, triste por causa da morte do filho e em troca de abrigo, ela aceita iniciar um processo da destruição de sua própria beleza para se igualar à feiúra de suas primas.

A montagem terá mais uma sessão neste domingo, às 18h, no Teatro Ademir Rosa. Para quem está pensando em ir, listamos quatro motivos que fazem o espetáculo valer a pena. Confira:

1 - Rosamaria Murtinho

Aos 81 anos, a atriz está ótima como Dona Flávia, a personagem principal. O papel marca os 60 anos de carreira de Rosamaria. Acostumada a viver mulheres ricas e grã-finas nas novelas - como a socialite Tamara de Amor à Vida, um de seus recentes papéis -, ela pediu ao diretor Jorge Farjalla que a desconstruísse. O resultado é um personagem complexo, carrancudo e, às vezes, muito engraçado. Vale muito!

2 - Os "extras"

Novidade da encenação do diretor, o coro masculino, não presente na obra e intitulado de "Os Homens Jarro", representa o desejo sexual. Vestidos com ternos floridos, cartolas e com os rostos cobertos por uma renda, os homens do coro também executam os sons e a trilha sonora do espetáculo. Não é o único símbolo presente na peça - há também a botina, que representa o homem. A cenografia e a trilha sonora também são impecáveis.

Letícia Spiller é Dorotéia Foto: Yasmine Holanda Fiorini / Agência RBS

3 - Clássico eterno

Não é sempre que um texto de um dos maiores dramaturgos brasileiros é encenado na Capital catarinense. Escrita em 1949, Dorotéia fecha o ciclo das obras do chamado teatro desagradável de Nelson Rodrigues, e é a única farsa escrita pelo autor - que, aliás, a chamou de "irresponsável". Como um bom clássico, resiste ao tempo. O modo como são tratados temas como a hipocrisia, a sexualidade, a religião, o poder, a culpa e as tradições pode ser lido com um viés contemporâneo. Tem um lado pesado, mas consegue ser ao mesmo tempo engraçada e divertida.

4 - Fila A

Quem comprou ingressos para a fila A vai ter a oportunidade de assistir à peça diretamente do palco. A montagem de Dorotéia foi concebida para ser apresentada em teatros de arena, em que há um palco no centro e a plateia ao redor. Como o Teatro Ademir Rosa é um teatro de tipo italiano, a produção fez uma adaptação: parte do público fica em cima do palco e o restante fica na platéia normal, a partir da fila B.

— Sempre ficamos bem na frente, mas nunca no palco. Achei bem legal porque além do pessoal tão próximo, tinha interação ao redor. Foi bem interessante a experiência. E todas as atrizes estavam boas, mesmo as de menor papel — opina Josemar Muller, que estava acompanhado da esposa Analu. O casal costuma ir ao teatro pelo menos uma vez por mês e nunca tinha assistido a nenhuma peça de Nelson Rodrigues.

Agende-se

Dorotéia

Quando: domingo (9), às 18h

Onde: Teatro Ademir Rosa - CIC (Avenida Governador Irineu Bornhausen, 5600, Agronômica, Florianópolis)

Quanto: a partir de R$ 70, à venda no site Blueticket. Desconto de 40% para sócio e acompanhante do Clube do Assinante na compra do ingresso antecipado

