Quem acompanha o trabalho do humorista Rafael Cortez já sabe que, além de fazer o público rir, ele é um músico com dois álbuns lançados, um solo e um com o projeto MDB - Música Divertida Brasileira. No ar soltando a voz no reality musical Pop Star, Cortez desembarca em Santa Catarina neste fim de semana para apresentar um pouco de suas duas especialidades - o humor e a música.

Em Jaraguá do Sul e Florianópolis, nesta sexta e sábado, o público vai poder conferir pela primeira vez um "Stand Up Combo" de Cortez com o comediante e cantor Fabiano Cambota, além de uma palinha do projeto MDB. Já em Pomerode, no domingo, o humorista apresenta seu solo O problema não é você, sou eu.

— Eu estava na primeira apresentação de stand up do Cambota, em 2009. E ele viu um dos meus primeiros também. Só que ele explodiu, e acho até que demorou porque ele sempre foi ótimo. Quando ele topou fazer os shows em SC comigo, fiquei felicíssimo. Nunca fizemos um show metade-metade — conta Cortez.

Os melhores trechos dos show solos de cada um serão apresentados, e o encerramento terá ambos cantando parte do repertório do Música Divertida Brasileira, projeto que possuem juntos ao lado da banda Pedra Letícia, da qual Cambota é vocalista. Criação e direção de Cortez, é uma releitura das músicas da MPB compostas entre as décadas de 20 e 80.

— A gente é muito respeitoso com as letras. A proposta é mexer com os ritmos das canções e atualizá-los. Fazer covers completamente novos e loucos. Adoniran Barbosa, por exemplo, virou rockabilly. E eu nao mexo muito nas letras, só uma coisinha ou outra — explica o humorista sobre o projeto, que nunca foi apresentado em Santa Catarina - as palinhas que o público de Jaraguá do Sul e Florianópolis vão poder conferir serão em primeira mão.

No domingo, em Pomerode, Cortez vai apresentar seu solo O problema não é você, sou eu, em que trata de relacionamentos misturando stand up e improvisações de rap.

Pop Star

Atualmente, Cortez é um dos participantes do reality musical Pop Star, programa comandado por Fernanda Lima que levou 14 celebridades para o palco para mostrar seus talentos musicais e estreou no último domingo (9).

— Eu tenho adorado fazer o programa. Está sendo uma experiência legal porque estou me divertindo. E aceitei esse desafio com a condição de que eu me divertisse. Não tenho esse espírito competitivo.

Na estreia do programa, Cortez cantou Cama e Mesa, de Roberto Carlos e ganhou "estrelinhas", uma espécie de pontuação, de todos os jurados, menos de Toni Garrido. Ele fez, então, uma piadinha com uma música do Cidade Negra: "Toni, permita que o amor invada sua casa, coração".

— Depois fiquei pensando: como que me lembrei disso? Até fui no Google para ver se não tinha cometido uma gafe. Que inspiração que vem às vezes! E isso vem quando você está relaxado. Fico muito feliz de ter insights legais porque isso mostra que realmente estou relaxado — finaliza.

Agende-se

Stand Up Combo e O problema não é você, sou eu

Quando: sexta (14) e sábado, em Jaraguá do Sul e Florianópolis, e no domingo em Pomerode

Onde: Teatro Scar (Rua Jorge Czerniewicz, 160, Czerniewicz, Jaraguá do Sul), Teatro Pedro Ivo (Rodovia SC-401, n° 4600, Saco Grande, Florianópolis) e Teatro Municipal (Rua Hermann Weege, 111, Centro, Pomerode)

Quanto: a partir de R$ 60 em Jaraguá do Sul (via Ticketcenter), R$ 70 em Florianópolis (via Blueticket) e R$ 60 em Pomerode (na bilheteria do teatro ou na farmácia Farmalan)

