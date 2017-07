The L Word, seriado originalmente produzido pelo canal Showtime e exibido no Brasil pela Warner Channel, ganhará uma continuação. A informação é do portal norte-americano Deadline. Ainda de acordo com a publicação, o retorno da série deve contar com a manutenção do elenco principal, incluindo as atrizes Jennifer Beals (Bette), Kate Moening (Shane) e Leisha Hailey (Alice). Além da atuação, o trio dividirá a produção executiva com Ilene Chaiken, criadora do programa.



Com seis temporadas, The L Word foi rodada entre 2004 e 2009 e acompanha um grupo de amigas lésbicas (por isso o nome, que, em português, seria algo como "A Palavra Com L" ), seus dramas amorosos, familiares e profissionais na cidade de Los Angeles. A data oficial para o retorno não foi confirmada.



