O terceiro filme da franquia Carros e a primeira aventura dos Detetives do Prédio Azul nas telonas são destaques na programação dos cinemas. Dois documentários também entram em cartaz: o brasileiro Divinas Divas e o turco Gatos. Outro brasileiro, Fala Comigo, também está na lista de estreias.

Carros 3

Animação, 108 minutos, classificação livre. EUA. De Brian Fee, com Owen Wilson. Dublagem de Giovanna Ewbank, Fernanda Gentil.

Durante uma disputa eletrizante nas pistas, Relâmpago McQueen acelerou demais e acabou perdendo o controle. Agora, após quase ter partido dessa para melhor, o vermelhinho vai ter sua vida alterada para sempre. O acidente foi tão grave que, com os estragos, McQueen pode ter que se aposentar de vez.



Carros 3 está em cartaz nos seguintes cinemas com Clube do Assinante: Arcoplex (Araranguá), Balneário Shopping (Baln. Camboriú), Shopping Neumarkt (Blumenau), Pátio (Chapecó), Arcoplex e Della Giustina (Criciúma), Beiramar e Iguatemi Shopping (Florianópolis), Arcoplex (Itajaí), Shopping Mueller e Garten Shopping (Joinville), Arcoplex Marrocos (Lages), Via Catarina (Palhoça) e Shopping Itaguaçu (São José).





Divinas Divas

Documentário, 110min, 14 anos. Brasil. De Leandra Leal.

Rogéria, Valéria, Jane Di Castro, Camille K, Fujika de Holliday, Eloína dos Leopardos, Marquesa e Brigitte de Búzios formaram, na década de 1970, o grupo que testemunhou o auge de uma Cinelândia repleta de cinemas e teatros. O documentário acompanha o reencontro das artistas para a montagem de um espetáculo.



Está em exibição no Paradigma Cine Arte, em Florianópolis.





D.P.A.: Detetives do Prédio Azul - O Filme

Infantil, 89 minutos, classificação livre. Brasil. De André Pellenz, com Letícia Braga, Anderson Lima, Pedro Henriques Motta.

Os Detetives do Prédio Azul são confrontados com o maior caso de suas vidas: salvar o próprio edifício da destruição. A aventura fica completa quando Tom (Caio Manhente), Mila (Letícia Pedro) e Capim (Cauê Campos), fundadores do clubinho original, são trazidos de volta para ajudar no caso.



Estreia nos seguintes cinemas com Clube do Assinante: Balneário Shopping (Baln. Camboriú), Beiramar e Iguatemi Shopping (Florianópolis), Garten Shopping (Joinville), e Shopping Itaguaçu (São José).





Fala comigo

Drama, 92 minutos, 14 anos. Brasil. De Felipe Sholl, com Tom Karabachian, Karine Teles, Denise Fraga.

Diogo (Tom Karabachian) tem um estranho fetiche: ele sente prazer ao ligar para as pacientes de sua mãe, Clarice (Denise Fraga), que é terapeuta. Certo dia, ele liga para Ângela (Karine Teles), uma mulher de 43 anos que acaba de se separar do marido.



Fala comigo estreia no Cinespaço Beiramar, em Florianópolis.





Gatos

Documentário,79 min, classificação livre. Turquia. De Ceyda Torun.



Centenas de milhares de gatos vagam pela metrópole de Istambul. Durante milhares de anos eles entraram e saíram da vida das pessoas, tornando-se uma parte essencial das comunidades que tornam a cidade tão rica. Não reivindicando nenhum dono, esses animais, nem selvagens nem domesticados trazem alegria e propósito para as pessoas que eles optam por adotar.



Gatos estreia no Cinespaço Beiramar, em Florianópolis.





