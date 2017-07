Com Game of Thrones fora do páreo, Westworld e Stranger Things dominaram as indicações ao Emmy em 2017. Vencedor de melhor série dramática nos últimos anos, a série da HBO não pode concorrer pois sua sétima temporada estreia apenas no próximo domingo e o período de inscrições para a edição deste ano se encerrou em 31 de maio. De toda forma, GOT é a mais premiada da história do Emmy, tendo 38 vitórias e 106 indicações.

A premiação ocorre em 17 de setembro e será apresentada por Stephen Colbert. O canal TNT vai transmitir ao vivo a cerimônia, a partir das 20h.



Confira abaixo os principais indicados:

MELHOR SÉRIE DE DRAMA

Better Call Saul

The Crown

The Handmaid's Tale

House of Cards

Strangers Things

This Is Us

Westworld

MELHOR SÉRIE DE COMÉDIA

Atlanta

Black-ish

Masters of None

Modern Family

Silicon Valley

Unbreakable Kimmy Schmidt

Veep

MELHOR SÉRIE LIMITADA

Big Little Lies

Fargo

Feud

Genius

The Night Of

ATOR EM SÉRIE DRAMÁTICA

Sterling K. Brown (This Is Us)

Matthew Rhys (The Americans)

Bob Odenkirk (Better Call Saul)

Kevin Spacey (House of Cards)

Anthony Hopkins (Westworld)

ATRIZ EM SÉRIE DRAMÁTICA

Claire Foy (The Crown)

Elisabeth Moss (The Handmaid's Tale)

Robin Wright (House of Cards)

Evan Rachel Wood (Westworld)

Viola Davis (How to Get Away with Murder)

Keri Russell (The Americans)

ATOR EM SÉRIE DE COMÉDIA

Anthony Anderson (Black-ish)

Aziz Ansari (Master of None)

Zach Galifianakis (Baskets)

Donald Glover (Atlanta)

William H. Macy (Shameless)

Jeffrey Tambor (Transparent)

ATRIZ EM EM SÉRIE DE COMÉDIA

Ellie Kemper (Unbreakable Kimmy Schmidt)

Allison Janney (Mom)

Julia Louis-Dreyfus (Veep)

Tracee Ellis Ross (Black-ish)

Lily Tomlin (Grace and Frankie)

Jane Fonda (Grace and Frankie)

PROGRAMA DE VARIEDADES

Last Week Tonight (HBO)

Full Frontal with Samantha Bee (TBS)

Jimmy Kimmel Live! (ABC)

The Late Show with Stephen Colbert (CBS)

The Late Late Show with James Corden (CBS)

Real Time with Bill Maher (HBO)

Leia mais:

"The L Word", série sobre universo lésbico, tem retorno confirmado



"Castlevania" estreia na Netflix: confira outros cinco games que irão virar séries de TV



"How I Met Your Mother" deve permanecer até setembro no catálogo da Netflix