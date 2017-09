Foto: Reprodução / Reprodução

De alguma forma, todos nós buscamos uma forma de encontrar um equilíbrio pessoal. Como conseguimos? As respostas variam. Na arte, o uso da mente e do corpo como o instrumento intermediário entre nossas nuances e pensamentos é uma fonte inesgotável de estabelecer elos com o público. No seu segundo longa, Pendular, a diretora Julia Murat se interessa não só por essa necessidade de equilíbrio artístico, como também expõe de maneira invejável o uso do método como forma de domínio e personalização.

A história é simples: usando um galpão, um casal de artistas modernos (ela, dançarina; ele, escultor) traça uma linha no meio do local para criar uma noção de espaço próprio. Ele e ela separados por uma linha mínima, algo exatamente serve para indicar a intimidade deles e o objetivo dessa dinâmica. Mesmo acompanhando a arte um do outro, eles têm seu próprio mundo. Aos poucos, no entanto, o personagem de Rodrigo Bolzan passa a pedir mais espaço para a companheira, interpretada por Raquel Karro. Ela? Abre concessão, passa a ceder mais espaço para ele, reprimindo cada vez mais e mais o quanto se sente sufocada no relacionamento.

Desta forma, Murat não apenas julga necessário traçar a dinâmica entre objetividade versus conceitual proposta no começo do longa-metragem, como também aponta questões claras sobre igualdade e respeito por direitos fundamentais. Desta forma, a apropriação da dança para registrar o corpo como o intermediário da expressão se torna brilhante, ao comunicar uma noção fundamental: meu corpo, minhas regras.

Na narrativa da cineasta, o espaço é mais do que objetivo, ao contrário do que pensa a sua protagonista no início. O que você precisa? Um pouco mais de espaço? Quem é o mais importante? Quando a arte começa? Tudo é arte? Essas reticências são sempre pontuadas pelas lentes de Murat. Com um viés claramente feminista, a diretora demonstra o cenário masculino cada vez mais presente e asfixioso, invadindo o pequeno espaço da mulher, como se por alguma razão ele se julgasse mais necessário. Assim, a intimidade do casal é usada exatamente para evocar conflitos essenciais modernos, com o prazer feminino sendo discutido sempre com um olhar forte. No duelo por domínio dos dois, é interessantíssima a cena em que a mulher passa a procurar seu prazer atrás do companheiro, com ele numa posição mais vulnerável do que ela.

É dela que parte a quebra de um ciclo vicioso, de dominação masculina. Ao dizer não para um "pedido" impositivo, ela muda aquela realidade. Sua solidão cada vez mais sendo evidenciada na dança, suas preocupações fazendo um número fantástico sobre nascimento – o tempo de concessões terminou para ela. No contraste entre espaços mais cleans (da mulher) e com cores mais ocas/amadeiradas (do homem), Julia Murat preza pela continuidade no descontínuo (o mesmo trecho que levanta no início do longa), criando uma das obras mais interessantes de 2017 e se arriscando a percorrer caminhos mais pretensiosos e, consequentemente, mais maduros.

Confira entrevista com Julia Murat:

Julia, hoje, na arte, a gente fala muito sobre igualdade e romper preconceitos, mas, ao mesmo tempo, o Brasil (e o mundo) vive exatamente um momento distinto, de discordância, hostilidade e barreiras. Como você vê a importância do cinema atual? A arte mais do que nunca é uma forma de comunicar?

Sem duvidas. O cinema oferece maneiras de pensar o mundo e, consequentemente, repensar a sociedade. Ainda enxergo o cinema como uma potencia muito grande, mas, no momento que vivemos, o realizador tem que tomar cuidado para não achar que o cinema está acima de tudo.

Alguns dos melhores filmes brasileiros de 2017 são dirigidos por mulheres. Eliane Caffé, Era o Hotel Cambridge. Como Nossos Pais, Laís Bodanzky. O seu Pendular. Acredita que as mulheres estão conseguindo encontrar mais acesso no cinema nacional, tendo em vista que a inserção de diretoras nos multiplexes era rara até alguns anos?

Sim. Os números mostram que houve um aumento, mas ainda é pouco. 6 ou 8% de filmes com mulheres no comando ainda é insuficiente. Por um lado, sim, estamos mais presentes; mas, por outro, ainda estamos longe do melhor cenário.

E o próximo passo?

Acredito muito na política pública. Acho que esse é o melhor caminho. São por elas que o cinema autoral ganho força. Que as mulheres estão tendo mais oportunidades de direção. Editais, tudo isso é importante. Agora tem que pensar como regionalizar mais esses números e, igualmente, colocar mais mulheres, mais negros, mais minorias atrás das câmeras.

Bem, é interessante destacar o sexo presente no longa-metragem. Não é sempre que conseguimos perceber o prazer feminino exposto em cena, principalmente na forma de um sexo oral na mulher. Sempre é o homem que recebe o prazer. Ou quase sempre. Isso passa por mais mulheres nos comandos das narrativas?

É, sim. E no pornô também, veja só. Mais mulheres dirigindo, pensando em como filmar, ajuda na perspectiva. Queríamos encontrar um ponto entre o estimulante e o desejo, o ponto certo, sem que soasse como algo simplesmente erótico, sabe?

E conseguiram, eu acho. É notável também a questão da dominação, né. A maneira como a mulher deixa o homem de quatro na última cena. Ele é o submisso.

Pra mim, o sexo também diz respeito ao domínio, ao espaço, a alternância. Tudo tem domínio, o tempo todo, e o sexo não foge disso.

Qual o amadurecimento da Júlia de Histórias Que Só Existem Quando lembradas para agora?

Ah, muito. Eu tive duas filhas neste espaço de tempo. Muda muito. E tem, ainda, a pressão do segundo filme. Quando você acaba um longa-metragem premiado e com uma aclamação boa quanto Histórias..., as pessoas querem saber qual será o próximo e, com isso, vem uma tensão natural. De aceitação em festivais, público, crítica... Influencia na relação com a equipe também. No segundo filme, eles pensam que você realmente sabe o que está fazendo (risos). Eu procurei foi arriscar mais agora, eu quis me permitir o risco.





