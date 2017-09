A Beer Week Grande Floripa chega à terceira edição neste fim de semana, no Centro Multiuso de São José. As opções serão ainda maiores do que no ano passado, com mais de 80 rótulos, muitos deles premiados. O evento terá ainda gastronomia variada e shows com Sonora Dose e Get Back , Otávio Marcolla Duo e Banda Randômica, Alpha Jorge, Saint Pardier e DexTroy. Para as famílias que levarem seus filhos, haverá espaço especial para recreação. Sócios do Clube do Assinante tem 50% de desconto na compra de ingresso na bilheteria.

Agende-se

Quando: de quinta a sábado

Onde: Centro Multiuso de São José (SC)

Quanto: R$20, à venda no Loop Ticket. Sócios do Clube do Assinante tem 50% de desconto na compra de ingresso na bilheteria.

Informações: no site do evento.

