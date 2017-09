A cantora e compositora Iara Germer faz nesta terça-feira o show de lançamento de Proteção, seu primeiro álbum . A apresentação ocorre às 20h no Teatro Álvaro de Carvalho (TAC), como parte do Projeto TAC 8 Ponto.

Proteção tem direção de Rafael Calegari e participações especiais de Dandara Manoela, Tatiana Cobbett e Jana Gularte (participam fazendo coro em três faixas), Gustavo Lopes (no violão), Thiago Larroyd (cavaco e bandolim), Neno Moura (percussão e bateria), Alexandre Damaria (percussão), Fábio Mello (saxofone e flauta). Os artistas também estarão no palco na apresentação de estreia

Totalmente autoral, foi gravado com recursos próprios da autora e a finalização do CD contou com a contribuição do público. A obra tem inspiração nos costumes das religiões de matriz africana e nos gêneros musicais que dela se originam, como o samba.

Quando: terça-feira (19), às 20h

Onde: Teatro Álvaro de Carvalho (R. Marechal Guilherme, 26, Centro)

Quanto: R$ 20, na bilheteria do teatro.

