O clima de Oktoberfest já paira na cidade, com o trânsito bloqueado para passagem de veículos na Rua Alberto Stein – em frente à festa – e as flores, os canecos e os trajes em exposição nas vitrines das lojas de Blumenau. Para acabar com parte daquele frio na barriga que todos têm na expectativa de um grande evento, a organização divulgou na sexta-feira o valor de uma das estrelas da 34ª edição: a gastronomia.

A maioria dos pratos teve reajuste – que na média ficou em 10,25%. Entre as 89 opções gastronômicas que serão oferecidas nos 19 dias – de 4 a 22 de outubro –, 42 ficaram mais caras e 35 estreiam no cardápio. Outras 12 tiveram o preço de 2016 mantido. Os reajustes variam de 3,57%, no prato de risoto, a 27,27% na hackepetter temperada.

Segundo a organização, as principais justificativas para os aumentos em pratos como as tradicionais cucas, petiscos alemães, bretzel e opções de hambúrguer são os aprimoramentos feitos nas iguarias. Algumas ganharam ingredientes ou aumentaram de tamanho, como o hambúrguer de pato que agora vem na versão 100 gramas e não 80 gramas, como no ano anterior. Neste ano os preços variam de R$ 3, em um chucrute, a R$ 65, em uma pizza inteira (confira a relação completa na tabela abaixo).

Novas iguarias e casas

Para garantir um público diverso, não em busca apenas de chope e cerveja, desde 2015 a organização da festa implantou o conceito Haus (casa em alemão) desenvolvido pelo chef alemão Heiko Grabolle, do Seca. Os pontos de venda recebem os nomes das comidas. A iniciativa facilita a busca do visitante pelo prato, fazendo com que ele encontre com mais facilidade a iguaria desejada.

Neste ano há novidades na Praça de Alimentação, com a inclusão da Klops Haus (Casa do Pão com Bolinho), a Regional Haus (Casa Regional), a Pommes Haus (Casa da Batata Frita) e a Riesenrad Haus (Casa da Roda Gigante), além da ampliação da Glutenfrei Haus (Casa do Glúten Livre).

