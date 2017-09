Após uma turnê pelo Brasil – na qual passou por Manaus, Olinda, Salvador, Brasilia, Rio de Janeiro, São Paulo e Curitiba –, o Pica-Pau chegou a Foz do Iguaçu. O personagem (no caso, alguém fantasiado dele) visitou as Cataratas do Iguaçu, para relembrar o clássico episódio em que tenta descer as Cataratas do Niágara.

Em referência ao desenho animado, Pica-Pau foi acompanhado por algumas pessoas vestidas com capa de chuva amarela, que no episódio gritavam cada vez que alguém descia as cataratas em um barril. Desta vez, o pássaro não quis arriscar uma descida.

A visita a Foz do Iguaçu assim como a turnê fazem parte da promoção de Pica-Pau: O Filme, que estreia 5 de outubro nos cinemas e conta com a brasileira Thaila Ayala no elenco.

Assista ao trailer de Pica-Pau: O Filme: