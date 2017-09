Cidade Proibida Foto: Artur Meninea / TV Globo/Divulgação

Cidade Proibida – NSC TV, 22h30

A série de 12 episódios acompanha o detetive Zózimo Barbosa (Vladimir Brichta), especialista em casos de adultério. Transitando entre a elegência e o submundo da cena carioca dos anos dourados, Cidade Proibida se passa nos anos 1950. Na trama, Zózimo forma uma equipe com o delegado Paranhos (Ailton Graça), a prostituta (Regiane Alves) e o gigolô (José Loreto).



Vice Special Report: Word in Dissarey – HBO, 17h

A reportagem especial da Vice examina o passado, o presente e o futuro das políticas externas americanas que moldaram o mundo moderno, além de entrevistar pessoas que vivenciaram os conflitos mais importantes da atualidade. Com material exclusivo, este especial leva o espectador a uma viagem por Síria, Ucrânia, China e Coréia do Sul para mostrar as crises humanitárias e os conflitos políticos que agitam o mundo de hoje.



Recordar é TV: especial Dona Ivone Lara – TV Brasil, 21h30

A sambista Dona Ivole Lara é a homenageada no especial, com direito a recuperação de um bate-papo com a cantora e compositora no programa Eu Sou o Show, da TVE do Rio de Janeiro, em 1985. As performances de Dona Ivone Lara são intercaladas por depoimentos da artista sobre a infância, a trajetória na música e a escola de samba do coração, a Império Serrano.



Vale do Diabo – Discovery Channel, 23h10

A série inédita sobre caçadores de tesouros contemporâneos mostra as dificuldade de se desbravar regiões remotas, que já vitimaram centenas de outros exploradores. Vale do Diabo companha as trilhas de Boyce Goff, Ben van der Valk e John Belchik em um cânion localizado no estado canadense da Colúmbia Britânica.



A Glória e a Graça – Canal Brasil, 22h

Dirigido por Flávio Ramos, o filme A Glória e a Graça é exibido na faixa Seleção Brasileira, do Canal Brasil. Na história, Glória (Sandra Corveloni) pede ajuda ao irmão, Luiz Carlos, com quem não fala há 15 anos, após descobrir que está doente. Quando se encontram, Glória se surpreende ao saber que ele, agora, atende pelo nome de Graça (Carolina Ferraz) depois de assumir personalidade e vestuários femininos.

Leia mais notícias sobre novela