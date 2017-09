Por meio de sua página oficial no Facebook, o Lollapalooza divulgou a lista de atrações do festival de 2018. que será realizado nos dias 23, 24 e 25 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Entre as principais atrações internacionais estão nomes Red Hot Chili Peppers – que se apresentou no último domingo no Rock in Rio –, Pearl Jam, The Killers, Lana Del Rey, Liam Gallagher, Chance The Rapper, The National, David Byrne, Khalid, LCD Soundystem, Tyler, The Creator, entre outros.

Pelo lado nacional, há atrações como Mallu Magalhães, Mano Brown e Ego Kill Talent – projeto de Jonathan Corrêa, ex-Reação em Cadeia.

Os ingressos para o festival custam a partir de R$ 637,50 e podem ser adquiridos no site oficial do evento. A ordem das atrações por dia ainda não foi divulgada.

Veja a lista de atrações do Lolla 2018:

Foto: Lolla