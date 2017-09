Ivete Sangalo no "The Voice Brasil"

A sexta temporada do reality show musical The Voice Brasil estreou na última quinta-feira (21), com a primeira rodada de audições às cegas. Foi o primeiro episódio de um total de 14. Entre as principais novidades da edição 2017 está a cantora Ivete Sangalo, que passa a integrar a equipe de técnicos ao lado de Lulu Santos, Carlinhos Brown e Michel Teló – ela trocou de lugar com Claudia Leitte, que ocupará o posto de Ivete no The Voice Kids a partir de 2018. Logo no primeiro programa, a cantora baiana reencontrou uma velha amiga – Dhi Ribeiro, 52 anos, carioca que vive em Brasília (DF).

Antes de sua performance, Dhi contou na entrevista que foi colega de Ivete em uma agência de modelo quando as duas eram jovens. A participante apresentou Milagres do Povo, de Caetano Veloso. Michel Teló e Carlinhos Brown viraram a cadeira, e a cantora optou pelo segundo. Após Ivete reconhecer Dhi, as duas começaram a relembrar histórias da época de modelo.

Na primeira fase, os candidatos se apresentam e são avaliados apenas pela sua voz. Os técnicos viram suas cadeiras e montam os times: Time Ivete, Time Brown, Time Lulu e Time Teló. Se mais de um técnico escolher o mesmo candidato, quem decide com quem quer trabalhar é o próprio participante. No total, serão seis audições e 48 candidatos, 12 para cada time.

A primeira participante de 2017 foi a jovem refugiada Isabel, vinda do Congo Democrático, que cantou Trem Bala, de Ana Vilela. Carlinhos Brown virou a cadeira para a cantora de 16 anos.

A dupla sertaneja Adysson e Alysson, de Caldas (MG), cantou em espanhol Malagueña, composição de Ernesto Lecuona. Os quatro técnicos viraram a cadeira, mas dois optaram por seguirem com Michel Teló. Antes da escolha da dupla, Ivete brincou para tentar cooptá-los.

– De dupla, eu entendo – disse a cantora grávida de gêmeas.

Apesar de apresentar uma voz suave, ninguém virou a cadeira para Nanda Moura, de Manaus (AM). Ela cantou Leãozinho, de Caetano Veloso. Teló elogiou a performance da participante, mas comentou que ela se perdeu um pouco na afinação. Para Lulu, Nanda poderia "inserir um pouco mais de energia".

Carol Biazin, de Campo Mourão (PR), apresentou sua versão de Daddy Lessons, de Beyoncé. Os quatro viraram a cadeira, e ela optou por entrar no time de Ivete.

De Ipatinga (MG), Nívea Paula cantou O Que Sobrou do Céu, de O Rappa. Porém, nenhum técnico virou a cadeira. Lulu Santos aconselhou a participante a ter mais confiança em sua voz.

Nívea Paula subiu ao palco do #TheVoiceBrasil com 'O que sobrou do Céu' pic.twitter.com/yM7VY4qm8O — The Voice Brasil (@TheVoiceBrasil) 22 de setembro de 2017

Natural de Goiânia (GO), Day cantou Deixe-me Ir, de 1Kilo. Lulu Santos virou a cadeira e contou que ficou atraído pela vulnerabilidade da voz da participante.

Nenhum dos técnicos virou a cadeira para Nicole Rosemberg, do Rio de Janeiro (RJ). Ela cantou Lança Perfume, de Rita Lee. Para Lulu, a participante ia rápido demais para o vibrato da música.

Sucesso de Rita Lee na voz de Nicole Rosemberg! #TheVoiceBrasil pic.twitter.com/3lLTSSLhOm — The Voice Brasil (@TheVoiceBrasil) 22 de setembro de 2017

Na reta final da estreia, foi exibida a performance emocionada de Ivete no programa especial para o Globoplay. No mesmo dia, a cantora havia confirmado sua gravidez.

Por fim, o primeiro episódio foi encerrado com os quatro técnicos cantando Sebastiana.

Leia mais:

Grávida de gêmeas, Ivete Sangalo anuncia que não vai participar do Carnaval de 2018

Agenda do fim de semana: veja 8 eventos que ocorrem em SC

Estreias em SC: veja quais filmes chegam às telas esta semana