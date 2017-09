Outubro é um dos meses mais animados em Santa Catarina. As festas típicas realizadas durante todo o mês homenageiam as diferentes culturas e as etnias que colonizaram o Estado.

Os eventos geram uma movimentação de cerca de dois milhões de pessoas, sendo 1 milhão de turistas, conforme dados da Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte. A maior delas, a Oktoberfest, começa na próxima quarta-feira, dia 4, em Blumenau.

Confira a programação das Festas de Outubro de Santa Catarina:



34ª Oktoberfest – Blumenau

A maior festa alemã da América do Sul, a Oktoberfest Blumenau conta com diversas atrações artísticas, musicais e culturais, desfiles temáticos e grande variedade em chopes e gastronomia típica. Os desfiles oficiais da Oktoberfest, na Rua XV de Novembro, no Centro de Blumenau, são uma das principais atrações da festa.

Quando: 4 a 22 de outubro

Onde: Parque Vila Germânica

Cidade: Blumenau

Confira a programação no site do evento.



32ª Fenarreco - Festa Nacional do Marreco – Brusque

Quando: 5 a 15 de outubro

Onde: Pavilhão de Eventos Maria Celina Vidotto Imhof, na Rua Gentil Batistti Archer, 221 - centro II

Cidade: Brusque

Confira a programação.

Mais informações na página do evento no Facebook.



18ª Festa Nacional da Ostra e da Cultura Açoriana - Fenaostra – Florianópolis

Tradicionalmente realizada no CentroSul, dessa vez o evento será no Mercado Público e Largo da Alfândega, no Centro de Florianópolis. A expectativa da prefeitura é receber ao menos 100 mil pessoas.

Quando: 11 e 15 de outubro

Onde: Mercado Público e Largo da Alfândega, no Centro

Cidade: Florianópolis

Mais informações.



39º Oktoberfest – Itapiranga

Quando: 7 a 22 de outubro

Onde: Itapiranga

Confira a programação no site do evento.



26º Festa do Imigrante – Timbó

Tem o objetivo de resgatar e preservar as tradições dos colonizadores, envolvendo bailes, danças folclóricas, desfiles típicos, apresentações musicais, esportivas e recreativas, além da gastronomia típica alemã, italiana e brasileira.

Quando: 11 a 15 de outubro

Onde: Pavilhão de Eventos Henry Paul, na Rua Julius Scheidemantel, 853, Centro

Cidade: Timbó

Confira a programação no site do evento.

Tirolerfest – Treze Tílias

Durante cinco dias, a cidade celebrará a cultura austríaca através de música, gastronomia, desfiles e dança.

Quando: 11 a 15 de outubro

Onde: Parque de Exposições Johann Otto Küng

Cidade: Treze Tílias

Confira a programação no site do evento.



Bierville e Salão Sul Brasileiro de Cerveja - Joinville

Quando: 11 a 14 de outubro

Onde: Centro de Convenções Expoville, na Rua XV de Novembro, 4315

Cidade: Joinville

Mais informações no site do evento.



Festival do Camarão de Porto Belo – Porto Belo

Tem como foco a gastronomia, com a tradicional caldeirada de frutos do mar. Conta com atrações musicais durante todo o evento.

Quando: 13 a 15 de outubro

Onde: Praça da Bandeira

Cidade: Porto Belo

Mais informações na página do evento no Facebook.

Festa do Produto Colonial - São Martinho

Desfiles, apresentações folclóricas, gastronomia, campeonatos típicos

Quando: 25 a 27 de outubro

Cidade: São Martinho

Confira informações no site.

