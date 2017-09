Atriz mora no Rio de Janeiro e comemora aprovação no teste para "Tempo de Amar", um convite do diretor artístico Jayme Monjardim

A atriz blumenauense Maria Otávia Cordazzo tem uma carreira parecida com a de muitas pessoas que seguem a mesma profissão: estudou interpretação e foi para o Rio de Janeiro em busca de oportunidades na televisão. A diferença é que, para interagir com os colegas em cena, ela faz leitura labial e escuta por meio de um aparelho auditivo. Com perda severa de audição, a atriz faz parte do elenco de apoio da nova novela das 18h, Tempo de Amar, que estreia nesta terça-feira (26). Curiosamente, mesma data em que é celebrado o Dia Nacional do Surdo.

Maria Otávia estudou gastronomia em Balneário Camboriú e chegou a trabalhar como atriz em Santa Catarina antes de se mudar para São Paulo, onde estudou interpretação de TV com o diretor Wolf Maia. Atualmente morando no Rio de Janeiro, ela comemora a aprovação no teste para Tempo de Amar, um convite do diretor artístico Jayme Monjardim. Na trama, que se passa nos anos 1920, ela interpreta uma vedete que trabalha no cabaré Maison Dorée, cuja proprietária é Madame Lucerne (Regina Duarte).

— Quando fiz o teste, o elenco de apoio já estava formado, mas mesmo assim fui aprovada. Estou bem contente. Desconheço algum ator no Brasil que tenha perda severa ou profunda de audição. Tenho que ter alguns cuidados, como sempre frequentar a fonoaudióloga e realizar exercícios vocais para que os fonemas sempre saiam correto — explica.

No teatro, Maria Otávia já participou das montagens de As Descobertas, de Jean Pierre Kuhl e Cleber Lach; Eu ainda estou aqui, de Johnny Fox; O Natal de Sofia e A paixão de Cristo, de Bub Razz. A atriz também participou do longa-metragem O livro de contos – A magia nunca acaba, de Bub Razz, e protagonizou o curta A Espera, de Ricardo Zanon. Na TV, fez participações como figurante em Malhação, Pé na Cova e A Força do Querer, e atualmente faz parte do grupo circense Trupe Bartholo.

— A reação das pessoas quando sabem que sou surda é geralmente de surpresa. Mas não acredito que tenha recebido "nãos" na minha carreira por isso. Já fiz testes em que meu perfil não se enquadrou na trama, então eu não diria que foi um "não", mas sim falta de encaixe no perfil — acredita a atriz.

