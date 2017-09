Com três sessões lotadas nos dias 26, 27 e 28, o Dazaranha e a Camerata Florianópolis abriram mais uma sessão do show de gravação do DVD acústico no Teatro Ademir Rosa, em Florianópolis. O novo horário é às 23h do dia 28.

Esta é a segunda sessão extra, aberta devido à grande procura por ingressos. Inicialmente, os shows seriam nos dias 27 e 28 de setembro, às 20h. Depois, foi aberta uma sessão extra no dia 26 no mesmo horário, que também esgotou.

O encontro marca os 25 anos da mais famosa banda manezinha. Para o repertório, o Dazaranha promete novas músicas e arranjos criados em parceria com a orquestra de câmara, além dos clássicos que todo mundo sabe cantar junto. Não é a primeira vez que o grupo e a Camerata se apresentam juntos. Em março desse ano, no aniversário de Florianópolis, o público pôde conferir uma palinha dessa parceria em um show gratuito no Trapiche da Beira-Mar Norte.

Agende-se

Gravação DVD Acústico Dazaranha e Camerata Florianópolis

Quando: 26, 27 e 28 de setembro, às 20h (esgotados) e 28, às 23h

Onde: Teatro Ademir Rosa, no CIC (Av. Gov. Irineu Bornhausen, 5600, Agronômica, Florianópolis)

Quanto: R$ 80 e R$ 40 (meia), via Blueticket

Leia mais:

Dazaranha mantém identidade intacta em Afinar as Rezas

Veja como foi a primeira apresentação do Dazaranha e Camerata Florianópolis

10 momentos do Dazaranha com Gazu que valem a pena relembrar