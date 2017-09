Moriel esbanjou humor e tirou boas risadas do público Foto: Marco Favero / Diário Catarinense

São 23h32 de terça-feira (26) e o maestro Jeferson Della Rocca pede um chope em um bar nos arredores da UFSC. Como ainda faltam 28 minutos para seus 48 anos, o primeiro brinde com o pianista Luiz Gustavo Zago e o pessoal da produtora audiovisual 30 Por Segundo tem outro motivo: o showzaço-aço-aço do Dazaranha com a Camerata Florianópolis regido por ele há cerca de uma hora para uma plateia maravilhosa e maravilhada. A reunião da banda com a orquestra foi uma exaltação à música da gente, à cidade, aos manezinhos natos ou honorários que lotaram o teatro do CIC, na Capital.

Um, dois, três goles. Della Rocca, enfim, relaxou. Era o devido desfecho para uma noite em que, além do nervosismo natural pré-palco, pairava a ansiedade por ser a estreia e pela proposta de conjugar o despojamento do pop com a solenidade do erudito. Quando ele havia chegado ao local do show, meia hora antes do espetáculo (previsto para as 20h), a movimentação já era grande. Enquanto os e as integrantes da Camerata se arrumavam em dois camarins, o maestro nem precisou de muito tempo no dele, pois saiu de casa todo garboso, de preto da cabeça aos pés.

Igualmente de preto, o dress code da ocasião, a violinista Iva Giracca surgiu logo depois. Ela teve uma bela desculpa para perder o ensaio no domingo: iria se apresentar no Rock in Rio, com o grupo paulista Republica. Mas compensou no dia seguinte e estava pronta para assumir seu papel de spalla, o primeiro violino da orquestra, à esquerda do maestro. À medida que se satisfaziam (ou se resignavam) com o que viam no espelho, os músicos iam para uma área comum, onde sanduíches, pão de queijo, sucos, frutas, brownies, café e risoto de ostra os aguardavam. Para Moriel, do Dazaranha, bastava o prato com o molusco.

Forrado o estômago, o guitarrista e vocalista retorna ao camarim da banda. “Aqui, só entra água e energético”, garantiu o baixista Adauto. De fato, com exceção das bebidas citadas havia apenas uma arara com camisetas, um estojo de maquiagem (como não?) e uma certa tensão. “O dia que a gente não ficar nervoso com um show, está morto”, disse. A poucos minutos de começar, os integrantes se abraçaram, formando um círculo para a corrente final. Chico (guitarra e vocal) resumiu o sentimento reinante: “Ensaiamos, trabalhamos, fizemos tudo o que tínhamos que fazer para esse show ser do c*. Agora, vamos nos divertir.” Showtime!

Músicos do Dazaranha se abraçam no camarim minutos antes de entrar no palco Foto: Emerson Gasperin / Diário Catarinense

O nosso Ed Soul chama os artistas para o palco. Sobem os integrantes da Camerata, seguidos por Della Roca, Zago e os dazaranhas. Fernando (violino), Moriel, Chico e Dinho (guitarra) se posicionam à frente da orquestra, com Zago à esquerda e o maestro no centro; atrás, JC (bateria), Adauto e Gerry (percussão). Ao fundo, uma miniarquibancada para 100 pessoas que compraram ingresso para assistir ao show daquele ponto privilegiado e aparecer no DVD que será gravado em comemoração aos 25 anos da banda. “Oração varou o maral / E o vento soprou de terral”, entoa Chico, à capela. Foi dada a largada.

Os versos do refrão de Salão de Festa A Vapor transformam aquela expectativa em uma forte troca de energia entre músicos e público. Cubo e Afinar as Rezas, na sequência, mantêm a vibração no alto. Os arranjos de Zago se alternam entre a grandiloquência e a sutileza, realçando cada canção. Tribuzana e Mais de Calma crescem no “momento intimista”, com somente piano e vocais. A essa altura, a impressão é de que qualquer coisa que eles tocarem irá agradar. Se forem hits como Galheta e O Mané, então, com o acompanhamento completo de volta, fica difícil continuar sentado.

Os sucessos, porém, não superam o carisma. Moriel, cheio de graça (no sentido pleno), esbanja humor. (“Eu fazia Educação Física e fumava maconha. Um dia, pensei: ‘O que estou fazendo com a minha vida!’ Aí parei com a Educação Física.”) Chico ri da própria estatura, inversamente proporcional à empatia que desperta. Quem não é de falar, esbanja técnica e feeling. Gerry, com intervenções pontuais que dão aquele brilho. JC, a máquina que nunca desanda. Adauto, na condução do groove. Fernando, avançando ou recuando em relação aos demais violinos. E o novato Dinho deixando os vocalistas livres para cantar.

Show marcou a gravação de um DVD do encontro dos dois grupos Foto: Marco Favero / Diário Catarinense

A orquestra, por sua vez, consegue a proeza de transitar por diversos estilos sem desprezar a bagagem clássica de origem. Por isso, tanto a Camerata quanto o Dazaranha não possuem fãs, e sim torcedores que festejaram a derradeira Vagabundo Confesso e o bis com a repetição de Salão de Festa A Vapor como gols do time do coração. Nestas quarta (27) e quinta tem mais, para aflição do aniversariante Della Rocca, que talvez não pôde beber o quanto merecia. Aqui todo mundo trabalha com prazer, misturado com amor. Tirando a parte do trabalho, nada pode ser melhor.

*Os ingressos para a noite desta quarta e para o primeiro horário de quinta-feira estão esgotados. Só há ingressos para sessão extra, de quinta-feira, às 23h.

leia mais:

Reportagem do DC acompanhou o último ensaio da Camerata Florianópolis e Dazaranha. Veja como foi

Dazaranha mantém identidade intacta em Afinar as Rezas

Veja como foi a primeira apresentação do Dazaranha e Camerata Florianópolis