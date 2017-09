Quando escolhem o caminho do crime, os jovens traçam também a história de suas próprias famílias. Essa é a reflexão que o documentário "Mães Órfãs – Vítimas Além do Crime" quer estimular, dando voz a mulheres que tiveram os filhos mortos em meio a situações de crime e tráfico de drogas. O material será lançado na noite desta quarta-feira, às 19h30min, no bloco P da Universidade do Extremo Sul Catarinense (Unesc), em Criciúma.

O documentário tem quase 8 minutos e traz histórias de três mães, e de um filho, que tiveram os parentes mortos em meio à violência que já faz parte da rotina de quem vive em bairros vulneráveis. As histórias contadas se passaram no bairro Renascer, mas outras oito mães também foram ouvidas nos bairros Paraíso, Tereza Cristina e Cristo Redentor, todos de Criciúma. O idealizador do documentário, Alex Gabriel Rodrigues, 33 anos, diz que a ideia é refletir sobre as marcas deixadas em quem fica.

— É para as mães, somente isso, é a questão de quem fica. Eu sei que isso tudo está em volta do debate, leva para o lado do crime, do tráfico, mas o objetivo é para socorrer essas mães. Muitas delas têm problemas psicológicos, insônia, além de conviver com o julgamento da sociedade, que condena e aponta o dedo — avalia Rodrigues, responsável pela ONG Voz do Gueto.

Rapper e educador social, Rodrigues é conhecido no meio como ALX, e nos quase 15 anos à frente da ONG, foi acumulando relatos até que decidiu colocar no papel. O roteiro iniciou como uma música, e foi lapidado por Diego Rosa. A realização do documentário é da 2R Produções, com trilha sonora do grupo Ponto Crucial e participação do Consciência X Atual, de Ribeirão Preto-SP.

O repórter Ed Soul, da NSC TV, participa do lançamento do documentário hoje à noite, que tem o apoio do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, Indígenas e Minorias (NEAB) e do Programa Diversidades, Inclusão e Direitos Humanos (DIDH) da Unesc. A entrada é franca.

Ficha Técnica

"Mães Órfãs – Vítimas além do crime"

Duração: 7min40s

Gênero: Documentário

Classificação: Livre

Diretor/produtor: Adilton Rafael

Roteiro: Diego Rosa e Alex Gabriel Rodrigues

Câmera: Léo Martins

Edição/finalização: Renato Ricardo e Nathan Bettiol

Assistente de câmera/áudio: Iago Ben Hur

Locução: Adriano Ghellere