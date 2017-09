Antologia Politicamente Incorreta Dos Anos 80 Pelo Rock, projeto musical de Lobão que surge na sequência do livro Guia Politicamente Incorreto Dos Anos 80 Pelo Rock, perdeu uma de suas 25 faixas previstas. Surfista Calhorda, sucesso dos Replicantes nos anos 1980, teve de ser retirada depois que o grupo gaúcho negou o direito de gravação da música. Na terça-feira (19), o músico postou um vídeo em suas redes sociais onde diz não se incomodar com o veto dos donos da canção.

– Os autores têm todo direito de fazer o que eles querem da música, eu também estou careca de vetar minhas músicas quando não concordo ou quando não vou com a cara do sujeito. Encaro com esportividade o veto. De qualquer maneira, tenho o maior amor ao Gerbase e à banda. Nossa onda de amor não há quem corte. Continuarei amando todas as pessoas de quem estou tratando esse disco, vou continuar respeitando, e concordo e acato a decisão do Gerbase – falou o músico, sobre a proibição por parte de Carlos Gerbase, cineasta, ex-baterista dos Replicantes e um dos compositores da música ao lado do ex-baixista, Heron Heinz.

Sobre a mudança de um dos trechos, no qual Lobão transformou "vai para Nova York estudar advocacia" em "fez matrícula na UFRGS para estudar sociologia", o cantor diz que fez o mesmo com outras regravações do disco e usou a universidade gaúcha como uma "homenagem regional".

– Só quis atualizar o que achava uma piada datada. Advocacia em Nova York nos anos 1980 poderia ser uma coisa superinteressante. Mas acho que estudar sociologia hoje, em uma sociedade... Só escolhi a UFRGS porque a banda é gaúcha, poderia colocar PUC, a USP, o que fosse. A UFRGS foi uma homenagem regional à piada. Mas sei que fui calhorda o suficiente para fazer isso.

A notícia de que Lobão havia regravado e modificado a letra de Surfista Calhorda, anunciada por ele próprio em seu Facebook, gerou controvérsia nas redes sociais. Julia Barth, atual vocalista dos Replicantes, foi a primeira a se manifestar nas redes sociais.

– Pelo terrorismo artístico agora e sempre! #foraMBL #foraLobãoladrãodehit – escreveu – Ele regravou sem autorização dos autores (comprou direito direto da Warner, que é dona do fonograma original) e pior, mudou a letra para uma versão coxa – disse em um dos comentários da publicação.

Gerbase, também pelo Facebook, comentou o caso.

– Não fui consultado sobre a gravação da música, muito menos sobre uma mudança na letra. Vi um post em que ele afirma que vai trocar a frase 'Vai pra Nova Iorque estudar advocacia' por 'Fez matrícula na UFGRS pra estudar sociologia'. É uma péssima ideia e não tem nada a ver com o resto da letra. Espero que isso não se confirme. Ele não pode gravar com outra letra.

Sem Surfista Calhorda, o álbum ficará com o seguinte repertório:

– Planeta Água, de Guilherme Arantes

– Virgem, de Marina Lima

– Quase Um Segundo, do Paralamas do Sucesso

– Dias de Luta, do Ira!

– Nós Vamos Invadir Sua Praia, do Ultraje a Rigor

– Azul e Amarelo, de Cazuza, Lobão e Cartola

– Certas Coisas, de Lulu Santos

– Esfinge de Estilhaços, de Lobão

– Eu Não Matei Joana D'arc, do Camisa de Vênus

– Nosso Louco Amor, da Gang 90

– Toda Forma de Poder, do Engenheiros do Hawaii

– Somos Quem Podemos Ser, do Engenheiros do Hawaii

– Louras Geladas, do RPM

– Até Quando Esperar, Plebe rude

– O Tempo Não Para, de Cazuza

– Eu sei, da Legião Urbana

– Geração Coca-Cola, do Legião Urbana

– Lanterna dos Afogados, do Paralamas do Sucesso

– Primeiros Erros, de Kiko Zambianchi

– Pânico em SP, do Inocentes

– Vítima do Amor, da Blitz

– Ôrra Meu, de Rita Lee

– Núcleo Base, do Ira!

– Leve Desespero, do Capital Inicial

