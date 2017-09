Quem passou algum verão no litoral Norte catarinense no início dos anos 2000 deve ter curtido o Bali Hai Porto Belo, balada com vista para o mar que marcou gerações com noites de música eletrônica e hip hop. Agora, o terreno que abrigava a antiga casa noturna acaba de ganhar uma nova estrutura - batizada de Hakkô Club, a balada abriu com casa cheia no último sábado e a próxima festa será no feriado de 12 de outubro, com apresentação do DJ Alok.

O projeto é fruto de uma parceria entre seis empresários, entre eles sócios dos grupos Green Valley, de Camboriú, e El Fortin, também de Porto Belo.

— É uma feliz oportunidade de empreender na região. A casa traz no DNA todos os segmentos de música eletrônica. Estamos trabalhando numa programação recheada de atrações nacionais. Nosso objetivo é fazer desse espaço um local democrático, em que variados tipos de público curtam nossa música em harmonia — promete Eduardo Phillips, um dos sócios do club.

Foto: Rude Rodrigues / Divulgação

A casa vai abrir no Réveillon, mas ainda não anunciou a programação de verão.

P.S. A famosa pizza do Bali Hai, que matava a fome dos baladeiros "lariquentos" na madrugada, não voltou no novo projeto, mas o Hakkô tem uma pequena praça de alimentação com hambúrguer e batata-frita no cardápio.

Agende-se

DJ Alok no Hakkô Club

Quando: quinta-feira, 12 de outubro, com abertura da casa às 16h

Onde: Hakkô Club (Avenida Gov. Celso Ramos, s/n, Porto Belo)

Quanto: R$ 20 (fem) e R$ 60 (masc), via Ingresso Nacional

Leia mais:

Green Valley cai para terceiro lugar no ranking dos melhores clubes do mundo da DJ Mag

Como Duda Cunha, sócio do Green Valley, se tornou o maestro do entretenimento em Santa Catarina

Como SC se tornou referência em música eletrônica