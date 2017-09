Com texto do dramaturgo franco-uruguaio Sergio Blanco, direção de Renato Turnes e interpretação da atriz Milena Moraes, o espetáculo Kassandra completa cinco anos e a celebração será neste sábado (23), com apresentação na Sex Night Club, na Capital.

Kassandra continua a provocar estranhamento e curiosidade por ser apresentada em casas de strip-tease e num inglês esdrúxulo, com sotaque de imigrante. Trata-se de uma releitura da história da mítica Princesa de Troia como uma mulher trans. Na peça, ela é apresentada como uma refugiada de guerra, performer de uma boate, que em um idioma de sobrevivência conta sua trágica história para amigos e clientes da casa.

— É uma menção às meninas que vão trabalhar na Europa e têm que se virar com o inglês que têm. A Kassandra é troiana, Princesa de Troia e espólio de guerra, não fala português. E a ideia é que o público ressignifique o espaço da casa de diversão adulta. O ambiente da casa é usado em prol do espetáculo, a personagem trabalha na casa, e o público também assume seu papel de cliente — explica Milena.

Já foram feitas cerca de 70 apresentações desde a estreia, em 2012, no Bokarra, em Florianópolis. Na Ilha, a peça já foi apresentada na Sex Night Club, no La Rouge Café e na Conca Club. Em Santa Catarina, já circulou por Blumenau, Joinville, Rio do Sul e Balneário Camboriú. Também foi apresentada em festivais de teatro em Londrina, Brasília, Porto Alegre, Belo Horizonte e São Paulo - em 2016, uma campanha de financiamento coletivo permitiu uma turnê com 12 apresentações na Capital paulista.

Para se preparar para o papel, a atriz teve contato com travestis e prostitutas. Ao longo dos anos, ela também tem tido contato com garotas que trabalham nas casas de strip-tease nas quais Kassandra é apresentada - foram 15 até o momento.

— As tragédias cotidianas são protagonizadas por mulheres. Sobretudo as mulheres trans. Sempre tivemos muito cuidado ao tratar de uma personagem transgênera, mesmo em 2012, em que a discussão não era tão pujante como agora. A personagem é forte, resiliente. Passou por muitas tragédias. E sobreviveu pelos tempos pra contar a sua própria, esquecida pelos autores gregos — completa a atriz.

Vale ressaltar que a Sex Night Club abrirá mais cedo especialmente para a peça.

Agende-se

Kassandra

Quando: sábado, às 19h30min

Onde: Sex Night Club (Avenida Mauro Ramos, 512, Centro, Florianópolis)

Quanto: R$ 40 e R$ 20 (meia), à venda apenas online. Confirmados no evento no Facebook têm 50% de desconto

