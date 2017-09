Confira sinopses e trailers destas e outras estreias da semana nos cinemas com Clube do Assinante :

Divórcio - o filme

Comédia. 110 minutos. 12 anos. Brasil. De Pedro Amorim, com Camila Morgado, Murilo Benício, Luciana Paes.

O casal Noeli e Júlio fica milionário repentinamente depois de criar um molho de tomate que virou sucesso nacional. Com a dinheirama e muitos incidentes, a separação é inevitável. Enquanto buscam defender o patrimônio, os dois se envolvem num engraçadíssimo e complicado divórcio.

Divórcio - o filme estreia nos seguintes cinemas com Clube do Assinante : Balneário Shopping (Baln. Camboriú), Shopping Neumarkt (Blumenau), Pátio Chapecó (Chapecó), Beiramar Shopping e Iguatemi Shopping (Florianópolis), Arcoplex (Itajaí), Garten Shopping (Joinville) e Itaguaçu (São José).





Esta é a sua morte - o show

Drama. 104 minutos. 18 anos. De Giancarlo Esposito, com Josh Duhamel, Famke Janssen, Sarah Wayne Callies.

Adam Rogers (Josh Duhamel) é um apresentador de TV que tem um novo e ousado programa, onde as pessoas são pagas para se matarem ao vivo. Tal iniciativa macabra gera muitos protestos mas também faz bastante sucesso, graças ao fascínio do público em acompanhar a degradação de outras pessoas.

Esta é a sua morte - o show estreia no GNC do Balneário Camboriú Shopping.

Mãe!

Suspense. 122 minutos. 16 anos. EUA. De Darren Aronofsky, com Jennifer Lawrence, Javier Bardem, Ed Harris.

Um casal tem o relacionamento testado quando pessoas surgem em sua residência acabando com a tranquilidade reinante. Um suspense psicológico sobre amor, devoção e sacrifício.

Mãe! estreia nos seguintes cinemas com Clube do Assinante : Balneário Shopping (Baln. Camboriú), Shopping Neumarkt (Blumenau), Pátio Chapecó (Chapecó), Beiramar Shopping e Iguatemi Shopping (Florianópolis), Garten Shopping (Joinville) e Itaguaçu (São José).





O Assassino - o primeiro alvo

Ação. 111 minutos. 16 anos. EUA. De Michael Cuesta, com Dylan O'Brien, Michael Keaton, Taylor Kitsch.

Stan Hurley (Michael Keaton), veterano da Guerra Fria, recebe sua tarefa mais complexa enquanto agente de treinamento da CIA quando o seu superior ordena que Hurley treine um ex-soldado das forças especiais, cujo estado psicológico está devastado após a morte de sua noiva.

O Assassino - o primeiro alvo estreia em Balneário Shopping (Baln. Camboriú), Shopping Neumarkt (Blumenau), Iguatemi Shopping (Florianópolis) e Garten Shopping (Joinville).





Rodin

Drama. 121 minutos. 16 anos. De Jacques Doillon, com Vincent Lindon, Izïa Higelin, Séverine Caneele.

Em 1880, o escultor Auguste Rodin já é bastante conhecido, mas nunca conseguiu nenhuma encomenda do Estado. Esta oportunidade chega aos 40 anos de idade, com a escultura “A porta do inferno”. Enquanto trabalha, ao lado da esposa Rose Beuret, apaixona-se pela aluna Camille Claudel, sua aprendiz mais talentosa.

Rodin estreia no CineShow do Beiramar Shopping (Florianópolis).





Saint Amour - Na rota do vinho

Comédia dramática. 102 minutos. 14 anos. França, Bélgica. De Benoît Delépine, Gustave Kervern, com Yolande Moreau, Gérard Depardieu, Benoît Poelvoorde.

Odiado pelo filho Bruno (Benoît Poelvoorde) e triste por vê-lo entregue ao alcoolismo e desânimo, Jean (Gérard Depardieu) aproveita o tempo livre durante uma feira de negócios agrícolas em Paris para fazer com o herdeiro uma turnê pela região vinícola da França. Usando o taxista Mike (Vincent Lacoste) como motorista, os dois vivem uma intensa jornada que rende perrengues, revelações, desventuras amorosas e a sonhada aproximação.

Saint Amour - Na rota do vinho estreia no Paradigma Cine Arte (Florianópolis).

