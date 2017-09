Diversas personalidades se manifestaram pelas redes sociais após a decisão do juiz federal da 14ª Vara do Distrito Federal Waldemar Cláudio de Carvalho, que concedeu liminar que abre brecha a psicólogos oferecerem terapia de reversão sexual, conhecida como cura gay, tratamento proibido pelo Conselho Federal de Psicologia (CFP) desde 1999. Ivete Sangalo, Fernanda Gentil, Anitta, Gretchen, Pabllo Vittar, entre outros, publicaram mensagens contrárias à decisão.

Na noite de ontem, Ivete Sangalo reagiu em sua conta oficial no Instagram, onde possui mais de 17 milhões de seguidores. “A gente tentando ser forte, ser otimista, com inúmeras pendências que caberiam a uma administração decente resolver, e aí me resolvem dizer que homossexualidade é doença. Doentes são aqueles que acreditam nesse grande absurdo. Pessoas, pensem sobre o que é esse equívoco, absorvam a coragem e a luta dos homossexuais e apliquem às suas mofadas e inertes vidas. Tentem que vocês talvez possam ser felizes também”, disse a cantora.

Na pele da personagem Ivana, que se revelou transgênero na novela A Força do Querer e causou repercussão no país, a atriz Carol Duarte se manifestou no Instagram. Na vida real, Carol é lésbica e recentemente recebeu uma homenagem da namorada Aline Klein nas redes sociais.

Passar argila na cara é um dos tratamentos da cura gay. Se vc é gay tente tambem e compartilhe com a gente a sua cura! Sua pele vai ficar ótima, bicha! (Esse post contém ironia) #doençaéseupreconceito #vaicatarcoquinho

A apresentadora do Esporte Espetacular Fernanda Gentil, que no ano passado assumiu o relacionamento com a jornalista Priscila Montandon, também se manisfestou. No Instagram, ela publicou uma foto em que aparece com um termômetro na boca e diversos remédios, com a legenda: "Tentando me curar dessa doença".

Tentando me curar dessa doença, mas tá difícil..... Ô @paulogustavo31 , obteve sucesso aí??????? #algumadica?

Junto de um vídeo, Anitta publicou a mensagem: “Isso precisa acabar. Deus, cure a doença da cabeça do ser humano que não enxerga os verdadeiros problemas de uma nação. Pais, não obriguem seus filhos a procurarem cura pra uma doença que não existe, baseados neste fato político. Essa busca interminável sim pode deixa-los realmente doentes.”

Gretchen divulgou uma imagem com a frase: “Sociedade doente vê na liberdade do outro uma afronta à sua própria ignorância”. Em outra postagem, ela publicou uma foto do filho trans Thammy Miranda.

EU NÃO TENHO UM FILHO DOENTE. MEU FILHO É PERFEITO SAUDÁVEL E CHEIO DE ❤️.

Confira mais famosos que reagiram a decisão:

Aí @paulogustavo31 @gentilfernanda também estão doentes como eu !!!@fernandalimaoficial @pabllovittar vocês já acharam a cura pro amor ? ❤️#cureoseupreconceito

Me recuso a acreditar.

