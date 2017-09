O violinista Felipe Coelho é uma das atrações do IV Festival de Música da UFSC Foto: Rodrigo Sambaqui / Divulgação

Começa nesta segunda-feira (25) o IV Festival de Música da UFSC, com 14 apresentações ao longo de três noites em Florianópolis. O evento, que segue até quarta (27) no Centro de Cultura e Eventos da Universidade Federal de Santa Catarina, é aberto ao público.

Conforme a organização, são quatro pocket shows de artistas consagrados no meio musical do estado e dez composições autorais de músicos que foram selecionados por uma comissão.

Os ingressos devem ser retirados no Centro de Cultura e Eventos, no bairro Trindade, das 9h às 12h e das 14h às 17h. As entradas também estão disponíveis uma hora antes do início dos shows.

Programação

Segunda-feira, 20h

Chiara Santoro e Helena Scheffel

Cassio Moura – Quarteto

Terça-feira - 19h

Apresentação das dez músicas selecionadas

Quarta-feira, 20h

Felipe Coelho – Trio

Marcoliva e Tatiana Cobbett com sexteto Alujazz

