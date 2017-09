A partir desta quinta-feira (28), o coreto da Praça XV, no Centro da Capital, recebe o XV com Arte, projeto que vai realizar eventos culturais e gratuitos no local. As apresentações serão sempre às 12h30min e terão duração de uma hora.

A proposta é revitalizar o local, destacar artistas locais e promover a cultura em um horário de intenso movimento no Centro, por causa do intervalo de almoço. O primeiro show será de Valdir Agostinho, multiartista florianopolitano que ficou conhecido por seu talento em transformar o que iria para o lixo em arte, mas que também canta, toca e cria figurinos.

Estão previstas ainda apresentações das bandas da Polícia Militar, Base Aérea, do Exército, Banda Infantil e Orquestra do Instituto Estadual de Educação - IEE.

Agende-se

XV com Arte

Quando: todas as quintas-feiras, às 12h30min

Onde: Praça XV, Centro, Florianópolis

Quanto: evento gratuito

