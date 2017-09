Sem trio elétrico para Ivete Sangalo: a cantora anunciou no Instagram que não irá participar do Carnaval de Salvador do ano que vem. Consequentemente, os blocos Coruja e Cerveja&Cia também não irão desfilar em 2018. Grávida de gêmeas, é a primeira vez em 24 anos que a artista fica de fora da folia.

– Em virtude da alegria de estar esperando duas menininhas, eu não poderei participar do Carnaval, por orientação médica e também por orientação dos meus neurônios. Seria uma grande irresponsabilidade minha, já que vou estar perto de dar à luz – explicou a cantora em um vídeo ao vivo.

Ivete e o marido, Daniel Cady, já são pais de Marcelo, 7 anos. No vídeo, a cantora destacou que sua segunda gravidez é um divisor de águas em sua vida.

– Vou ser mãe de novo e isso tem uma relevância muito grande na minha vida, da minha família e na vida de vocês, que sei que me querem bem –afirmou. – Eu tô grávida desde o São João e entrava no show e o povo dizia: "Ela arrasa, ela tem uma energia maravilhosa". E eu ficava pensando: "Será que eu danço?". Fiz o clipe grávida, fiz os shows de Fortaleza e da Europa grávida com aqueles maiôzinhos tudo apertado. Gente, eu estava doida para contar na hora... Mas aquelas coisas de mulher de pegar firmeza. Mas fiz tanta coisa grávida. Fiz Serginho e Bial – assinalou.

Devido à gravidez, Ivete evitará pular em seus próximos shows.

– Eu não vou pular nos meus shows, viu, gente? Quando eu estava grávida de um eu até pulava. Mas agora vou ficar fazendo aquelas minhas lambadas e dancinhas sensuais e vocês pulam, viu?

A cantora também falou sobre a sua relação com a folia.

– O Carnaval é a menina do meus olhos, é uma das festas que me projeta para o mundo inteiro com esta música deliciosa que é o axé. Sou uma cantora do Carnaval, tenho uma relação muito forte e intensa com essa festa. É paixão total, o que me faz sentir muito por essa ausência. Mas devo confessar a vocês a alegria de estar novamente vivendo esse momento delicioso em minha vida, além de todas as manifestações de amor que tenho recebido. Me emociona de verdade. Eu estou muito feliz e sei que, quando eu tô feliz, vocês ficam felizes junto – pontuou.