Anitta ficou de fora do line-up do Rock in Rio e muita gente reclamou, mas teve, sim, funk na programação. Os Mcs Guimê e Kekel fizeram show no primeiro final de semana do festival como convidados de Kondzilla no palco Digital Stage, dedicado aos fenômenos da web, mostrando a força do gênero entre o público jovem no Brasil. Os funkeiros paulistas também estão entre os 11 artistas que se apresentam nesta sexta-feira no Baile do Kondzilla, evento que vai ocorrer simultaneamente em Florianópolis e Criciúma. Na Capital, a página da festa no Facebook já tem mais de 9,4 mil confirmados.

Kondzilla é o apelido de Konrad Dantas, empresário e diretor que criou um pequeno império do funk que hoje é muito mais que o canal de videoclipes no Youtube que rendeu, além da participação no Rock in Rio, o título de mais assistido do país na rede social. Os números são admiráveis. O canal tem mais de 18,787 milhões de inscritos e os vídeos têm mais de 9,298 bilhões de visualizações. Em consulta feita na quarta-feira no ranking Social Blade, o Kondzilla era o 28º canal do mundo em número de visualizações e o primeiro do Brasil - em abril, ele ultrapassou o Galinha Pintadinha, até então o brasileiro mais assistido. Ou seja, nem os pequenos que assistem aos vídeos do canal infantil em looping eterno (quem tem criança em casa sabe) são mais engajadas que a galera que curte um funk. Já na lista que leva em consideração o número de inscritos, Kondzilla é o 29º do mundo e o segundo do país, perdendo apenas para o youtuber piauiense Whindersson Nunes.

Por seu papel na recente ascensão do gênero musical, o cara ficou conhecido como "midas do funk". De olho no sucesso do estilo musical do momento, em março deste ano Kondzilla lançou uma empresa de gerenciamento de carreiras de artistas e tem em seu casting 13 cantores, entre eles alguns dos nomes mais populares do funk, como Mc Kevinho, Mc Kekel e Mc Bin Laden. O primeiro baile reunindo os funkeiros num só evento ocorreu em maio, em São Paulo. Seu sucesso no mercado audiovisual ainda o levou a ser convidado para integrar o time de diretores da Conspiração Filmes, onde desde 2016 Konrad produz conteúdo para marcas. Em seu guarda-chuva de negócios ainda constam uma marca de roupas e acessórios e um portal de notícias sobre funk e cultura de periferia.

Esquema de transporte para festa simultânea em duas cidades

É a primeira vez que o Baile do Kondzilla vem para o Sul do país. Por aqui, apresentam-se os Mcs Kevinho, Guimê, Kekel, Bin Laden, MM, Dede, Hollywood, Rodolfinho, Tati Zaqui, Dani Russo e Miticojovem. Como Florianópolis e Criciúma vão receber o evento na mesma noite, foi montado um esquema para levar e trazer os artistas. Em cada cidade, serão dois blocos de shows, ou seja, os que se apresentarem no primeiro em uma cidade se apresentarão no segundo na outra. Assim que acabar cada apresentação, um carro levará o funkeiro até a próxima - são 210 km entre o Music Park, na Capital, e o Siso’s Hall, em Criciúma.

Agende-se

Baile do Kondzilla

Quando: sexta-feira (22), a partir das 21h em Florianópolis e das 22h em Criciúma

Onde: Criciúma: Sisos Hall (Rod. Otávio Dassoler, número 5635, Imigrantes); Florianópolis: Stage Music Park (Rodovia Maurício Sirotsky Sobrinho, 2500, Jurerê)

Quanto: Criciúma: a partir de R$ 55 (lote solidário mediante doação de 1 kg de alimento), à venda no Minha Entrada; Florianópolis: a partir de R$ 70 (3º lote), à venda no Blueticket

