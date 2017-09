Leo Chaves, da dupla sertaneja Victor e Leo, agora divide a paixão pela música com o prazer de escrever - o músico envederou para o ramo da autoajuda e lança seu primeiro livro, No Colo dos Anjos, nesta quarta-feira (27), em Florianópolis. A noite de autógrafos, na Saraiva do shopping Iguatemi, será aberta ao público mediante senha. Serão distribuídas 300 unidades no dia do evento, a partir das 10h, no local.

O livro é sobre superação, autoconhecimento e desenvolvimento da inteligência emocional. A narrativa conta a história de dois personagens: Bruce, um artista que foi internado inconsciente e com suspeitas de uso de drogas, e Martin, também artista, porém com uma carreira considerada exemplar. Na trama, Martin vai ao hospital para dar apoio aos pais de Bruce, que quando acorda vai aos poucos aceitando a presença desse novo amigo. Com o passar do tempo, a amizade dos dois se fortalece e Bruce chega a se internar em uma clínica para dependentes químicos indicada por Martin.

Agende-se

Léo Chaves lança No Colo dos Anjos

Quando: quarta-feira (27), às 19

Onde: Livraria Saraiva do shopping Iguatemi (Av. Me. Benvenuta, 687, Santa Mônica, Florianópolis)

Quanto: evento gratuito para as primeiras 300 pessoas que retirarem senha no local. O livro custa R$ 39,90

Leia mais:

Polêmico novo filme de Darren Arofonsky, mãe!, é uma obra-prima sobre religião e ambientalismo

Ator Ryan Phillippe é acusado de agressão física pela ex-namorada

Espaço onde ficava o Bali Hai Porto Belo ganha nova balada e recebe Alok no feriado de 12 de outubro