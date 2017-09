Miá e Fábio se conhecem em uma festa e se casam depois de um mês. Esse é o ponto de partida de Meu Passado Me Condena – A Peça, em cartaz em Joinville e Florianópolis neste fim de semana. Estrelado por Miá Mello e Fábio Porchat (sim, os atores emprestaram seus nomes para os personagens), o espetáculo tem texto da escritora Tati Bernardi, que também assinou os roteiros do seriado e dos filmes homônimos.

Para quem já assistiu à série, que teve duas temporadas no Multishow, ou aos longas, de 2013 e 2015, não tem problema: a peça se passa antes das histórias mostradas em ambos:

— É totalmente nova. São outras piadas, outro texto. É sobre a noite de núpcias do casal, quando eles vão para casa para arrumar as coisas e ir viajar. E, para quem nunca viu nenhum dos dois, não tem importância. É uma peça sobre um casal discutindo a relação — explica Porchat em entrevista por telefone.

Depois que chega ao novo apartamento, o casal até tenta entrar no clima para a noite de núpcias, mas o local é pequeno, os presentes que não agradam, as duas famílias e o fato de não saberem nada sobre o passado um do outro começam a interferir na lua de mel.

— Acho que apenas o fato de tratar de uma relação de casal gera forte identificação, porque todo mundo já teve algum relacionamento. É sobre relembrar o passado e descobrir coisas novas em relação à pessoa com quem você está. Nunca vivi nada parecido, mas acho que o Fábio é mais tranquilão, de boa, e eu tenho essa coisa também, de não criar tanto problema com as coisas — complementa o ator, que vai se casar este ano com a noiva Nataly Mega, que, diferentemente de seu personagem, ele conhece desde 2011 e com quem tem um relacionamento há mais de dois anos.

— Eu jamais faria isso na minha vida, mas com certeza é possível ser feliz com alguém que você conheceu há um mês, algumas pessoas conseguem — brinca o ator.

A direção de Meu Passado Me Condena é de Inez Viana, também atriz, que deu vida à Suzana, conselheira do jovem casal junto a seu ex-marido Wilson, interpretado por Marcelo Valle, personagens que participaram da história no cinema e na TV. Porém, na peça, sobem ao palco apenas Miá e Porchat.

Agende-se

Meu Passado Me Condena com Fábio Porchat e Miá Mello

Quando: sexta-feira, às 21h, em Joinville, e domingo, às 18h e às 20h, em Florianópolis

Onde: Teatro CNEC (Rua Coronel Francisco Gomes, 1.290, Bucarein, Joinville) e Teatro Ademir Rosa - CIC (Av. Gov. Irineu Bornhausen, 5.600, Agronômica, Florianópolis)

Quanto: Joinville: a partir de R$ 80. Desconto de 20% para sócio do Clube do Assinante e acompanhante na compra do ingresso antecipado pelo site TicketCenter. Florianópolis: a partir de R$ 100. Desconto de 50% para sócio e acompanhante na compra pelo site Blueticket

