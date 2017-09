A Força do Querer vai se aproximando da reta final, mas ainda há muitos acontecimentos bombásticos pela frente. Um dos momentos mais esperados pelos telespectadores é o de Bibi (Juliana Paes) descobrindo a traição de Rubinho (Emílio Dantas). Afinal, para a Perigosa, se envolver com outra mulher é um crime muito mais grave do que traficar, matar, sequestrar ou roubar.

A novela só termina dia 20 de outubro, mas alguns finais já foram divulgados. Se Gloria Perez não estiver despistando a imprensa, tudo indica que Bibi voltará para os braços de Caio (Rodrigo Lombardi). Mas será que a morena merece se dar bem nos últimos capítulos.

Tem perdão?

Afinal, se formos analisar, Bibi trilhou um caminho sem volta desde que colocou fogo no restaurante de Dantas (Edson Celulari). De lá pra cá, ela negociou armas, auxiliou em várias negociações do tráfico e foi até, indiretamente, responsável pelo atentado contra Jeiza (Paolla Oliveira). Com essa ficha corrida, o certo seria ela amargar alguns anos na prisão antes de ter um final feliz, não acham? Eu acho bem incoerente que Caio, um poço de honestidade e retidão, perdoe todos os crimes da ex e a aceite de volta. A não ser que a autora esteja guardando uma boa carta na manga...