A semana começou agitada no mundo do entretenimento, com a 69ª edição do Grammy e o Rock In Rio 2017 dominando os assuntos mais comentados na internet. The Handmaid's Tale, Veep e Big Little Lies foram as grandes vencedoras no prêmio que homenageia os melhores da TV; enquanto o Rock In Rio chamou mais atenção pelo cancelamento da vinda de Lady Gaga e pelos protestos políticos do que pela música em si - embora algumas das atrações, como Frejat, tenham aproveitado a ocasião para estrear novas canções. E também teve o Polaris Music Pride, evento que honra e celebra a música produzida no Canadá ou por canadenses: durante a cerimônia, foi lançado um novo clipe para Leaving The Table, faixa de You Want It Darker, álbum de Leonard Cohen que chegou às lojas menos de um mês antes de sua morte.



Björk e Weezer também estrearam clipes - respectivamente, para The Gate, primeira amostra do disco Utopia; e Beach Boys, música que homenageia o clássico grupo de mesmo nome. A sequência do relançamento de toda a discografia de David Bowie foi anunciada: é A New Carreer In a New Town, que chega ao mercado no próximo dia 29, com nada menos que 11 álbuns. Também vai ter relançamento do R.E.M.: Automatic For The People, que saiu originalmente em 1992, vai ganhar uma edição comemorativa de 25 anos. Gene Simmons, do Kiss, divulgou a estreia de um box com todo seu material solo, que inclui uma versão especial - em que o comprador pode escolher receber o material em casa, das mãos do próprio músico. E, em uma exposição no Rio de Janeiro, Gilberto Gil, Zezé Motta, Vidal Assis e João Donato apareceram retratados como orixás.

Finn Wolfhard, jovem ator que se tornou conhecido por Stranger Things e estrela também o novíssimo It: A Coisa, foi escalado para viver o personagem Charlie Buckett, em uma nova versão do musical da Broadway inspirado no clássico A Fantástica Fábrica de Chocolate. E, depois de American Gods, uma nova série, inspirada em Good Omens, outra obra de Neil Gaiman, ganhou sua primeira imagem oficial, com os atores David Tennant e Michael Sheen retratados como seus personagens, o demnônio Crowley e o anjo Aziraphale.



E o Foo Fighters e o Queens of the Stone Age confirmaram os boatos: as duas bandas vêm juntas ao Brasil no ano que vem, para shows em quatro cidades entre o final de fevereiro e o início de março. Outro evento de música que acontece em quatro cidades brasileiras é o Playing For Change Day, que será realizado simultaneamente em 48 países neste final de semana. E Vanessa da Mata vem a Floripa no mês que vem: a cantora apresenta o show Caixinha de Música no Teatro do CIC, no dia 7 de outubro.

*A Mundo Itapema é uma coluna semanal em parceria entre a rádio Itapema e o DC. Toda sexta-feira você confere um resumo das notícias da rádio e do que aconteceu no mundo do entretenimento nos últimos dias.