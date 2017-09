Com uma mistura de romance, fantasia e fatos reais, Novo Mundo conquistou o público recontando passagens da história do Brasil com licenças poéticas. Por causa do apelo dos fãs da novela das 18h, por exemplo, a imperatriz Leopoldina (Letícia Colin) deve ter um final feliz, diferente da humilhação e abandono que sofreu de Dom Pedro (Caio Castro) na realidade. Novo Mundo termina nesta segunda-feira com ótima recepção do público e boa audiência na Grande Florianópolis.

De acordo com dados do Ibope, a média de audiência da trama na região da Capital catarinense desde sua estreia, em 22 de março, é de 31 pontos e share de 55,8% (ou seja, 55,8% de todos os domicílios assistindo a um canal de televisão estavam sintonizados em Novo Mundo).

Com esses números, a audiência é ligeiramente maior que a média de suas 11 novelas antecessoras, de 29,8 pontos: Sol Nascente, Êta Mundo Bom!, Além do Tempo, Sete Vidas, Boogie Oogie, Meu Pedacinho de Chão, Joia Rara, Flor do Caribe, Lado a Lado, Amor Eterno Amor e A Vida da Gente.

Desde sua estreia até a última quarta-feira (20), o dia de maior audiência na Grande Florianópolis foi 22 de agosto, quando a novela registrou 39,9 pontos e 66,6% de share. Apesar dos bons números, não foi um capítulo tão impactante. Neste dia, Sebastião (Roberto Cordovani) contou a Thomas (Gabriel Braga Nunes) sobre o filho ilegítimo de Dom João (Leo Jaime), e o vilão tem uma ideia para atingir Dom Pedro.

Leia mais:

Saiba como será o último capítulo da novela Novo Mundo

Michele Vaz Pradella: "Bibi merece um final feliz?"

Com refugiada e reencontro de Ivete com ex-colega, "The Voice Brasil" estreia sexta temporada