Com ingressos esgotados, Dazaranha e Camerata Florianópolis fazem nesta terça-feira (26) o primeiro dos quatro shows de uma parceria que já nasceu campeã. A procura pelas duas apresentações programadas para quarta e quinta-feira no Teatro Ademir Rosa (CIC), na Capital, foi tamanha que a estreia teve que ser antecipada e haverá uma sessão extra às 23h do dia 29 – a única para a qual ainda restam entradas. Como demonstra a receptividade, a reunião da banda com a orquestra era tão esperada que até demorou para acontecer.

Os dois xodós do público ilhéu tocaram juntos na comemoração do aniversário da cidade, em março, mas "foi uma coisa meio em cima da hora, só com seis músicas", observa o maestro Jeferson Della Rocca. Desta vez, o repertório contará com 20 canções (veja setlist abaixo) e o encontro terá requintes de superprodução: contando as equipes de captação de som e imagem para a gravação do DVD acústico que marca os 25 anos do Dazaranha, são cerca de 100 profissionais envolvidos com a realização do espetáculo.

O grupo e a Camerata chegam tinindo ao palco. Só em 2017, a orquestra soma 55 concertos, entre recitais de música clássica e tabelinhas com artistas como Lenine. O Dazaranha vem de uma média de 12 shows por mês na divulgação do álbum Afinar as Rezas, o sexto da carreira e o primeiro após a saída do vocalista Gazu. Conforme o maestro, o cruzamento de ambos implicou em uma renovação da roupagem dos hits que o povo traz na ponta da língua com o cuidado de não torná-los irreconhecíveis.

– Dessa mistura sempre sai algo diferente do que as pessoas estão acostumadas a ouvir. Mas a gente também tem que buscar soluções para não anular o que elas esperam – diz Della Rocca.

A adaptação da veia pop da banda com a excelência instrumental da Camerata (e vice-versa), ficou a cargo do craque Luiz Gustavo Zago. Apesar da formação erudita, a base do pianista de 33 anos é a música popular. Ele é quem assina os arranjos de alguns dos shows mais bem-sucedidos da orquestra, inclusive aquele com Lenine. Em relação ao Dazaranha, que conheceu em 1995, quando vinha de Lages estudar em Florianópolis, a presença constante do violino na obra do grupo representou um desafio a mais.

– Algumas vezes, a orquestra o acompanha; em outras, cada um está executando uma parte. Procurei respeitar a essência da banda e inserir o que a orquestra tem de melhor, essa "nobreza" das cordas – explica Zago.

Na prática, significa que os originais do Dazaranha foram rearranjados para dialogar com a Camerata. Ou, como reforça o violinista da banda, Fernando Sulzbacher, "foi como receber alguém em casa e puxar uma cadeira para o convidado". No caso, para 12 violinos, quatro violas (espécie de violino, um pouco maior), quatro cellos e um contrabaixo, além do piano de Zago e a regência de Della Rocca.

Pela expressão de satisfação dos guitarristas e vocalistas Moriel Costa e Chico Martins durante o ensaio no último domingo, na sede da Camerata, a combinação deu liga. Sucessos como Salão de Festa a Vapor e Cubo, por exemplo, faziam os próprios integrantes da orquestra balançarem a cabeça e baterem o pé enquanto aguardavam sua hora de encorpar o som. Se a reação deles foi essa, imagine a dos fãs que lotarão o CIC e os demais locais pelos quais o espetáculo deve passar. Até o final do ano, já estão confirmadas apresentações em Navegantes e Criciúma.

Agende-se

O quê: show Dazaranha e Camerata

Quando: amanhã, quarta e quinta-feira, às 20h (esgotados). Sessão extra às 23h, na quinta

Onde: Teatro Ademir Rosa – CIC (Avenida Gov. Irineu Bornhausen, 5.600, Agronômica)

Quanto: R$ 80 (1º lote), à venda no site Blueticket.



Set list

• Salão de Festa a Vapor

• Cubo

• Afinar as Rezas

• Chega Mais Cedo

• Cama Brasileira

• Se Você For

• Dia Lindo

• Brilha o Sol

• Vem Menino

• Nossa Barulheira

• Tribuzana

• Mais de Calma

• Espero

• Não Vou Vender

• Galheta

• O Mané

• Tribo da Lua

• Pra Ficar

• Com ou Sem

• Vagabundo Confesso

