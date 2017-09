Foto: Paramount / Divulgação

Cinema não é só aquilo que se diz. Não é só o que é mostrado em tela. A arte não é evidência. É subjetiva, metafórica, aflitiva. A nova obra-prima de Aronofsky, mãe!, não fala sobre milhares de desconhecidos entrando numa casa com o aval de um homem controlador. Não. Ele utiliza essa metáfora para mergulharmos numa trama paranoica, antirreligião e, acima de tudo, ambientalista.

Afinal, um título mais claro que mãe! seria possível apenas se ele viesse acompanhado por … natureza. É sobre ela que Aronofsky se debruça, julgando nosso caráter como civilização – já que somos forasteiros, que se sentem em casa, sem ligar se interferimos ou não no design imaginado para aquela casa, para aquele mundo. Assim, a figura de uma mulher para representar fisicamente a natureza é uma das melhores decisões possíveis que o diretor podia tomar, já que consegue evidenciar ainda mais a relação entre domínio/submissão e a misoginia presente nas mais diversas camadas sociais. Se em primeiro momento, os “convidados” desdenham da natureza, como se ela não tivesse sido responsável por nada, apenas servisse para os caprichos do criador, eles passam a desobedecê-la, em seguida, provocando a sua primeira ira: o dilúvio na casa, após os estranhos começarem a achar que depredar a casa não possuía nada demais. “Saiam todos”, ela grita, como se Aronofsky tivesse retornado por um momento a sua visão sobre a arca de noé.

Ao escolher a mulher para a representação da terra, do lar, ventre do nosso mundo, o cineasta também expõe o relacionamento ofensivo que os humanos têm com ela, com o acréscimo do machismo desenfreado que ela vivencia. Deste modo, Aronofsky indica desde a mulher sendo cobiçada (“que bela vista” ou “não é só uma aparência bonita”) e não levada a sério (os visitantes não conseguirem achar que a natureza fez tudo aquilo tudo por ser uma mulher é revelador) até o clímax em que as pessoas passam a tocá-la nos seios e a agredir de todas as formas possíveis – a brutalidade final que faz o grito desesperador virar um terremoto na casa é genial. Porque, ali, o diretor consegue nos mostrar que ela consegue matar um ou outro, mas ela está cercada. A superlotação no que antes era uma casa aconchegante e com alimentos e moradia para todos agora é o pior lugar imaginável. Sua maquiagem que lhe dá aparência quase de porcelana no começo passa a desaparecer. O suor e o lamento passam a ser visualizados.

Para o criador e para a civilização, a mulher e a natureza servem como hospedeiras. A invasão, portanto, torna-se assustadoramente sintomática. Se antes, na casa, não há espelhos, nem quadros com paisagens, apenas molduras vazias, já que a natureza é uma extensão da personagem de Lawrence, com a chegada de mais pessoas, a misoginia e a depravação natural são contidas em frases como “você tem que manter o interesse. Esforce-se mais”.

Na lente de Aronofsky, a angústia desta perspectiva nos assombra no próprio enfoque: com closes fechados, fazendo com que nos mantenhamos perto de cada detalhe que

intercede no relacionamento dEle e dEla, o diretor ainda deixa os convidados afastados do quadro. É Ele, o poeta e criador, que os traz para perto.

Praticamente um irmão siamês de Noé, mãe! é também uma obra antirreligião, onde o escritor da vida é visualizado como alguém misógino, mesquinho, vaidoso e que só consegue ter prazer pelo amor incondicional dos outros por sua obra. Se as frases que Aronofsky pontua o longa-metragem denunciam quem ele é (“Deus te ajude”, “Ele queria me conhecer antes de morrer”, “Oh, Deus” “Eu? Eu Sou.”), conhecer a representação do criador de Aronofsky é uma das coisas mais fascinantes da obra. Ele é um dos horrores de mãe!.

Alimentando-se dEla, de cada centelha de amor que ainda resta na natureza, ele jamais esconde seu desejo por ser amado: “o médico é muito vaidoso. Admiro isso.”, ele chega a dizer em um momento. Para ele, não parece importar o fim ou o capítulo final, apenas o ciclo vicioso. Ele sobrevive da adoração e só intercede quando acha que haverá um sacrifício para ele. Deste modo, os irmãos brigando na casa, nos mesmos moldes de Caim e Abel na bíblia, dá a primeira ideia de assassinato e violência naquela casa. O rosto manchado de sangue de Lawrence espelha o sofrimento, a primeira vez que a brutalidade toma a natureza; agora, humana. O sangue serve para abrir uma porta perto da fornalha, como se fosse a representação do inferno daquele mundo: um lugar escuro, isolado e tomado pelo calor.

Ainda mais tematicamente bela, é a recriação de Adão e Eva (aqui, representados por Ed Harris e Michelle Pfeiffer). Duas cenas extremamente sutis são o momento em que a personagem de Pfeiffer derruba o cristal cobiçado e quando o homem de Harris passa mal no banheiro: na primeira, perceba como o diretor a enquadra olhando para o escritório e apontando para o cristal como se o movimento indicasse a tentativa de pegar um fruto numa árvore: a maçã de Eva. É ela, aliás, que deixa o cristal cair e faz com que os dois sejam expulsos do escritório. A serpente? A bebida que intoxica Ela e Ele, Harris e Pfeiffer. Mais sutil ainda, no entanto, é como o poeta segura o médico pela costela quando este passa mal – depois daquele episódio, uma mulher surge.

A naturalidade com que o cineasta propõe as mudanças do velho testamento para o novo assombra. Os assassinatos em nome do poeta, as diferentes visões sobre o texto e o encontro de sua presença num momento de ruína ("O poeta não nos abandonou. Nós precisamos comer."). De tal modo, a segunda vinda fica explicitada na pele do bebê que mudará tudo. Que voltará a trazer paz àquela casa. Mas, novamente, Aronofsky prova seu pessimismo latente com a humanidade ao expô-la comendo a carne de cristo, compartilhando a pele, alimentando-se. A ira da natureza ao ver que a humanidade não existe mais, que não existe mais compaixão ou empatia, apenas egoísmo, desperta-a pela última vez.

Como você se sentiria se a sua casa, o seu lar, uma extensão de seu corpo, fosse invadida, depredada, violentada, superlotada e que tudo que era seu fosse levado embora? É irônico que a principal mensagem ambientalista de Aronofsky passe despercebida, servindo como um brilhante lembrete: ainda que esse problema seja íntimo e imediato, poucos o percebem.

