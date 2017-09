O filme First They Killed My Father, dirigido pela atriz Angelina Jolie, foi escolhido pelo Camboja para representar o país no Oscar em 2018. Baseada na autobiografia da escritora e ativista dos direitos humanos Loung Ung, a produção pode concorrer na categoria de melhor filme em língua estrangeira.

O longa é produzido pela Netflix e mostra o genocídio gerado no país pelo movimento Khmer Vermelho na década de 1970. Em comunicado, Jolie afirmou que a seleção "significa muito para todos os envolvidos no filme" e que "trabalhar com artistas locais para contar essa história foi uma experiência comovente e de humildade".

Angelina Jolie, Maddox Jolie-Pitt e Loung Ung Foto: Pax Thien Jolie Pitt / Divulgação

A escolha, porém, faz parte da pré-seleção do festival. Os filmes indicados pelos países ainda passarão por duas seleções da Academia de Hollywood, que apenas em dezembro anunciará uma lista prévia de produções que têm chances de concorrer ao Oscar. Os indicados finais só serão anunciados em janeiro.

Angelina Jolie, Maddox Jolie-Pitt e Loung Ung Foto: Pax Thien Jolie Pitt / Divulgação

Leia mais

Harry Dean Stanton, ator de "Paris, Texas" e "Twin Peaks", morre aos 91 anos

"Bingo: O Rei das Manhãs" representa o Brasil na corrida por uma vaga no Oscar 2018

Andrey Lehnemann: "It - A Coisa" nos transporta direto para os anos 80

"Star Wars": J.J. Abrams será diretor e roteirista do nono episódio