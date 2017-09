Radicado na Capital catarinense há cerca de quatro meses, o cantor e compositor Ras Bernardo, 55 anos, é um dos principais nomes do reggae no Brasil. O idealizador do Cidade Negra se uniu à banda catarinense Iriê para uma série de shows em que apresentam canções dos primeiros discos do grupo fluminense. Nesta quinta-feira, a reggae night será no John Bull Pub, em Florianópolis.

- Vim com o objetivo de trabalhar e não parei mais. Além desse trabalho tocando clássicos do Cidade Negra, também estou gravando meu quarto disco no Mangue Mix, o estúdio da galera do Iriê. É gratificante, estou muito feliz porque é um lugar que eu adoro, e o Iriê é uma das melhores bandas de reggae do Sul - conta o artista, que está morando no Morro das Pedras.

Não é a primeira vez que o cantor e a banda trabalham juntos. Em 2001, Ras Bernardo veio para Santa Catarina para gravar uma participação em Translatação, segundo disco do Iriê. Desde então, chegaram a fazer alguns shows juntos até a concretização desse atual projeto. Os clássicos do Cidade Negra são apresentados de uma forma contemporânea, com bateria eletrônica e elementos do dubstep, gênero de música eletrônica que, por sua vez, tem origem no próprio reggae.

- A galera está muito atualizada, até porque as músicas têm mais de 20 anos, mas devido à situação no Brasil continuam atuais. Canções como Gafanhoto, Nada Mudou, Lute para Viver. É uma forma de protestar. As pessoas estão querendo fazer críticas e ouvir essas músicas que têm mensagens politizadas. Os clássicos não envelheceram - defende Ras.

Para o cantor, o reggae sempre foi politizado, mas as composições que tratam de temáticas sociais acabam ficando restritas ao meio underground, enquanto as letras com inspirações consideradas mais suaves fazem mais sucesso entre as emissoras de rádio e, consequentemente, com o grande público.

— Foi o que aconteceu com o primeiro disco do Cidade Negra. As músicas politizadas nunca tocaram na rádio. E no segundo piorou, não tocou mesmo, embora tivesse músicas bem radiofônicas. Com isso, o grupo preferiu apostar em um lado mais pop e eu, para manter as raízes, saí para continuar com minha linguagem, tocando nas questões mais sociais — explica o cantor, que deixou a banda em 1992 e desde então lançou três álbuns autorais.

Cléo Borges, Daniel da Luz e Sergio Sant' Anna, do Iriê, com Ras Bernardo Foto: Felipe Carneiro / Agencia RBS

Clássicos dos primeiros discos

O show é focado nas músicas dos dois primeiros álbuns do Cidade Negra. O primeiro, Lute Para Viver, contou com a participação do astro do reggae jamaicano Jimmy Cliff na música Mensagem e tem entre os destaques as faixas Falar a Verdade e a música que deu título ao álbum. Já Negro no Poder, de 1992, segundo da banda e o último com Ras Bernardo, abordou temas como esquadrão da morte, desigualdade social e racial e o poder do dinheiro, com uma sonoridade mais agressiva que incluía guitarras distorcidas, samples e bateria eletrônica – e que, por isso, não foi muito bem aceito comercialmente.

Agende-se

O quê: Ras Bernardo e Iriê tocando os clássicos dos primeiros discos do Cidade Negra

Quando: quinta-feira (21), a partir das 21h30min

Onde: John Bull Floripa (Avenida das Rendeiras, 1.046, Lagoa da Conceição, Florianópolis)

Quanto: R$ 25, à venda no Blueticket. Desconto de 20% para sócio e acompanhante do Clube do Assinante na compra do ingresso antecipado na loja Blueticket do Beiramar Shopping

Leia mais:

Dazaranha abre mais uma sessão extra de show acústico com Camerata Florianópolis

Rock in Rio: discurso e lacração na falta de shows memoráveis

Espaço onde ficava o Bali Hai Porto Belo ganha nova balada e recebe Alok no feriado de 12 de outubro