Um cena clássica de "Gabriela" foi usada como inspiração durante o capítulo da última sexta-feira (22) da novela "A Força do Querer", da Rede Globo. Ritinha (Isis Valverde) subiu no telhado da casa do vizinho ao fugir da fúria da mãe Edinalva (Zezé Polessa) depois que ela descobriu que seu neto, Ruyzinho, é filho de Zeca (Marco Pigossi).

Na cena, Edinalva tenta bater em Ritinha, que corre e tenta fugir da mãe, subindo pelo telhado da casa ao lado. A personagem usava um vestido curto e florido. A semelhança com a famosa cena protagonizada pelas Gabrielas de Sonia Braga (1975) e Juliana Paes (2012) não passou despercebida pelo público do folhetim, que lotou a hashtag "aforcadoquerer" no Twitter com cometários sobre a semelhança entre as cenas.

Também no Twitter, a autora da novela, Gloria Perez, confirmou que a passagem foi uma homenagem à novela "Gabriela":

Homenagem a Gabriela e a Janete Clair #Vilminha de Partido Alto #aForçaDoQuerer — Gloria Perez (@gloriafperez) 23 de setembro de 2017

Confira a repercussão da cena entre outros usuários do Twitter:

Ritinha sendo Gabriela? — Vera Magalhães (@veramagalhaes) 23 de setembro de 2017

Ritinha reconstruindo a cena da Gabriela no telhado kkkkkkkkkkkkkkk#AForçadoQuerer pic.twitter.com/jxdJKRMGks — Batatinha Navarro (@Mhenriquewar) 23 de setembro de 2017