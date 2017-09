Rock in Rio – Multishow, 15h05min

Assim como na semana passada, o canal acompanhará ao vivo todos os shows do festival. Nesta quinta-feira, as principais atrações são a banda brasileira Scalene, seguidos pelo pop punk americano do Fall Out Boy, que dá lugar aos dinossauros do rock de Def Leppard e Aerosmith.

Estreias no Discovery – a partir das 19h50min

A pesca é o tema dos três programas que estreiam esta noite na tela do Discovery. Às 19h50min, a série Pesca Mortal: Inferno no Mar faz sua primeira aparição na tela do canal. Mais tarde, às 20h40min, é a vez da segunda temporada de Pesca Selvagem. Quem encerra a programação é a também inédita Pesca Insana, às 21h30min.

O Lado Bom da Vida – Cinemax, 22h

Este filme consagrou com o Oscar de melhor atriz a jovem Jennifer Lawrence, que vive uma garota emocionalmente instável que inicia um relacionamento com sujeito problemático recém-saído de um sanatório (Bradley Cooper). A convivência transcorre em meio à obsessão dele em reatar com a ex-mulher e os ensaios que o peculiar novo casal faz para participar de um concurso de dança.

Estreias no History – a partir das 22h40min

Quem abre a programação é a sexta temporada da série Homens da Montanha, que acompanha pessoas que vivem da caça para sustentar suas famílias. Já às 23h35, Sobrevivendo Abaixo de Zero, ganhadora do Emmy na categoria melhor fotografia em reality show, acompanha um grupo de caçadores enquanto lutam pela sobrevivência no Alasca.

Bull – A&E, 23h15min

No último episódio da temporada, Bull e sua equipe participam de um julgamento contra a máfia, o que prejudica as habilidades de todos, pois os jurados têm de trabalhar encobertos para proteger suas identidades, a fim de evitar represália dos criminosos.

Os Suspeitos – Telecine Action, 23h55min

Família vê sua vida ser abalada com o desaparecimento de sua filha mais nova. O principal suspeito é um jovem que fica detido por apenas 48 horas e é dispensado pela polícia por ter a mentalidade de uma criança de 10 anos. Insatisfeito, o pai da garota sequestra o rapaz e tenta arrancar dele a verdade a qualquer custo.