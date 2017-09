Malhação – RBS TV, 17h45min

Roney anuncia o último passo do treinamento com Guto e Benê. Lica e Clara ajudam Keyla e Tina. Ellen conta para a família que aceitou mudar de colégio. Mitsuko garante a Malu que não permitirá que Ellen estude no Grupo. Lica descobre cicatrizes no corpo de Clara.

Novo Mundo – RBS TV, 18h20min

Dom Pedro se desespera ao ver Domitila ferida. Leopoldina ajuda a rival. Peter sente os mesmos sintomas de Wolfgang e Amália descobre que eles foram envenenados. Dom Pedro manda Francisco levar Domitila de volta para São Paulo. Greta atenta contra Wolfgang.

Pega Pega – RBS TV, 19h25min

Canivete morre em um acidente. Antônia diz a Tereza que está investigando um caso em que Isabel foi testemunha. Tereza avisa Antônia que Isabel viajou. Luiza pergunta a Eric por que ele fez depósitos em favor de Isabel.

Leia mais

Michele Vaz Pradella: "Pequenos grandes talentos brilham nas novelas"

Saiba como foi a volta de Louro José ao "Mais Você" após licença médica

"A Força do Querer": veja as reações da internet à revelação de Ivana

Belaventura – Record, 19h45min

Cedric diz a Enrico que fez de tudo para encontrar Pietra. Enrico pergunta a Cedric por que ele soltou Nodier. Pietra esfrega o chão e Leocádia chega. Selena surpreende Enrico com um beijo. Laurinda se aproxima com a carta de Pietra.

Carinha de Anjo – SBT, 20h40min

A madre superiora recebe um telefonema da mãe de Bárbara dizendo que alguém pegou o livro de espanhol da filha para prejudicá-la na prova. Irmã Luzia finge ter encontrado o livro de espanhol nas coisas de Adriana.

O Rico e Lázaro – Record, 20h45min

Joaquim, Edissa e Ravina são levados pelos guardas pelas ruas da Babilônia. Gadise visita Neusta e Ebede na prisão. Nebuzaradã diz que Evil, Daniel e Asher devem ser eliminados.

A Força do Querer – RBS TV, 21h40min

Zeca jura vingança contra Ruy. Bibi leva Elvira até Sabiá. Selma comenta sobre a vida amorosa de Caio, e Alan desconfia. Jeiza conhece a família de Caio. Caio se preocupa ao descobrir que Elvira pediu ajuda a Bibi. Ritinha discute com Ruy por causa de Zeca. Jeiza tenta ajudar Zeca, mas eles brigam. Edinalva descobre que Ruyzinho é filho de Zeca.