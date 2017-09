Malhação – RBS TV, 17h45min

Dóris e Bóris explicam a Ellen que ela precisará de uma nota mínima para ser aprovada para a bolsa. Keyla permite que K1 a ajude na Balada Cultural. Malu prepara as questões da prova de Ellen. Anderson, Tina, Keyla, Lica e Benê apoiam Ellen, que teme não se sair bem na prova. Começa o teste de Ellen para ganhar a bolsa de estudos.

Tempo de Amar – RBS TV, 18h15min

Em Morros Verdes, Fernão percebe a troca de sorrisos entre Inácio e Maria Vitória. No Rio de Janeiro, Celeste Hermínia faz uma festa. Reinaldo lamenta o estado da filha Lucinda. Tiana se assusta ao ver o espelho quebrado por Lucinda. Em Morros Verdes, Inácio confessa a Henriqueta o encantamento por Maria Vitória. Maria Vitória e Inácio se beijam.

Pega Pega – RBS TV, 19h30min

Orestes informa a Eric e Domênico que Dona Marieta nunca deu presentes caros para Sandra Helena. Pedrinho convida Rúbia para ir ao jantar na casa de Lígia. Domênico blefa e diz a Agnaldo que já sabe da participação de Sandra Helena no roubo do Carioca Palace. Antônia confronta Júlio.

Belaventura – Record, 19h45min

Fernão e Marion ficam desacordados. Pietra encaixa o pingente na caixa, abre-a e retira uma caderneta. Ela se surpreende ao ler o conteúdo da caderneta.

Carinha de Anjo – SBT, 20h35min

Gustavo telefona para Cecília e avisa que Dulce Maria e ele irão para a praia um dia antes do casamento. Haydee diz a Noemia que estava precisando de uma nora que cuidasse dela.

O Rico e Lázaro – Record, 20h45min

Dana cai na água e Absalom a salva. Nebuzaradã e Sammu tramam contra Asher e Evil.

A Força do Querer – RBS TV, 21h25min

Caio e Selma passam a Jeiza a localização da casa de Rubinho. Bibi confronta Rubinho. Irene se prepara para o encontro com Elvira. Ivan sente-se mal, e Joyce culpa as injeções de hormônio. Irene cai na armadilha de Elvira. Jeiza e Bibi trocam tiros. Irene tem um sangramento. Jeiza rende Sabiá, mas Bibi e Rubinho fogem. Zeca e Ruy se enfrentam.